Neuer Microsoft Cloud Partner: Aras PLM jetzt auch über den Azure Marketplace verfügbar

München (ots) - Ab sofort können die Kunden von Microsoft Azure weltweit auf das cloudbasierte Produkt Lifecycle Management (PLM) von Aras zugreifen. Damit können sie die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Agilität von Azure nutzen, um Innovationen zu beschleunigen und neue Geschäftsmodelle voranzubringen. Aras ist Anbieter der leistungsfähigsten Low-Code-Plattform für Anwendungen zur Entwicklung, Konstruktion und zum Betrieb komplexer Produkte.

Unternehmen können das Aras-Angebot jetzt auch über die leistungsstarke und zuverlässige Cloud-Plattform Microsoft Azure nutzen. Das ermöglicht den Kunden eine optimierte Bereitstellung und Verwaltung der Product Lifecycle Management-Software. Darüber hinaus ist Aras nun auch offizieller Microsoft Cloud Partner.

Im Zuge der digitalen Transformation hat die Verlagerung von Product Lifecycle Management in die Cloud für viele Unternehmen höchste Priorität. Aras Enterprise SaaS ist branchenweit das einzige voll funktionsfähige cloudbasierte PLM mit Systems-Engineering- und Digital-Thread-Funktionalität in einem Angebot. Die Lösung bietet dabei die gleiche Leistung, Flexibilität und Offenheit wie beim Hosting auf den eigenen Servern (On-Premise). Sie ermöglicht es Unternehmen, Anwendungen so anzupassen und zu erstellen, dass sie exakt auf ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind.

"Durch unsere Partnerschaft mit Microsoft bieten wir unseren Kunden erweiterte Bereitstellungsoptionen. Sie können künftig ihre bestehenden Microsoft Azure-Verträge noch besser nutzen, wenn sie unser SaaS-basiertes Angebot einsetzen", sagt Roque Martin, CEO von Aras. "Unser Enterprise SaaS ist in der Lage, die komplexesten Geschäftsanforderungen von Unternehmen zu erfüllen."

"Ein neuer Standard für das PLM der nächsten Generation"

Mit Aras Enterprise SaaS, das über den Azure Marketplace bereitgestellt wird, erhalten Unternehmen:

Zugang zu einer branchenführenden PLM-Lösung, die eine beispiellose Flexibilität und Skalierbarkeit bietet.

Mehrwert für ihre Azure-Investition durch die Möglichkeit, Aras über Azure zu implementieren.

Upgrades, die nach ihrem Zeitplan bereitgestellt werden. Dadurch werden Compliance-Probleme, Risiken und die mit systematischen Updates verbundenen Verpflichtungen vermieden.

"Mit der zunehmenden Verbreitung von cloudbasierten PLM-Lösungen haben sich auch die zugrundeliegenden Technologien erheblich weiterentwickelt. Aras Enterprise SaaS setzt einen neuen Standard für das PLM der nächsten Generation", sagt Peter Bilello, Präsident und CEO von CIMdata. "Aras Enterprise SaaS bietet eine umfassende PLM-Funktionalität, die sich für Unternehmen mit komplexen Produkten und einem hohen Konstruktionsanteil eignet. Die Software ist vollständig konfigurierbar, ohne Einschränkungen bei den zu entwickelnden Anwendungen oder dem zugrunde liegenden Datenmodell."

Jake Zborowski, General Manager Microsoft Azure Platform bei Microsoft, erklärt zu der Kooperation: "Über den Microsoft Azure Marketplace können Kunden weltweit Softwarelösungen entdecken, ausprobieren und einsetzen, die für den Betrieb auf Azure zertifiziert und optimiert sind. Der Azure Marketplace hilft Lösungen wie dem cloudbasierten PLM von Aras, mehr Kunden und Märkte zu erreichen."

Der Azure Marketplace ist ein Online-Markt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für den Betrieb auf Azure zertifiziert sind. Er bringt Unternehmen, die auf der Suche nach innovativen, cloudbasierten Lösungen sind, mit Partnern zusammen, die bereits einsatzbereite Lösungen entwickelt haben.

Über Aras

Aras bietet die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler, erweiterbarer Lösungen, die die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen erhöhen. Die Plattform und die Anwendungen für das Product Lifecycle Management von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit kritischen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Airbus, Audi, DENSO, Honda, Kawasaki, Microsoft, Mitsubishi und Nissan nutzen die Plattform, um komplexe Änderungen und die Rückverfolgbarkeit zu steuern. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

