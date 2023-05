Kindle Storyteller Award 2023

Preiswürdige Geschichten gesucht: Bewerbungsphase für begehrte Self-Publishing-Auszeichnung gestartet (FOTO)

München (ots) - Inspirierende und außergewöhnliche Geschichten können ihre Wirkung erst entfalten, wenn sie geteilt werden: Zum neunten Mal in Folge würdigt Amazon mit dem Kindle Storyteller Award engagierte Schriftsteller:innen und ihre Self-Publishing-Werke. Seit 1. Mai 2023 bis einschließlich 31. August 2023 haben Autor:innen ab 18 Jahren die Möglichkeit, ihre Bücher für den Wettbewerb einzureichen. Der Award ist mit einem Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro und einem Verlagsangebot von Amazon Publishing dotiert. Zudem erhalten die Finalist:innen die Chance, ihren Titel als Hörbuch mit Audible zu veröffentlichen. Zusätzlich wird ein Sonderpreis verliehen. Die Auswahl der Gewinner:innen erfolgt durch eine literarische Fachjury.

"Mit dem Kindle Storyteller Award feiern wir Kreativität, Engagement und Vielfalt der zahlreichen Autor:innen, die ihren Traum vom eigenen Buch mit Self-Publishing verwirklichen", so René Fasco, Country Manager DE Books. "Viele Geschichten warten einfach nur darauf, endlich für eine breite Leserschaft sichtbar gemacht zu werden." Die Plattform Kindle Direct Publishing ermöglicht Nutzer:innen die direkte Veröffentlichung ihrer Texte ohne einen Verlag - und würdigt besondere Werke.

Für die Teilnahme am Kindle Storyteller Award 2023 registrieren sich Autor:innen, indem sie ihren deutschsprachigen Text im laufenden Aktionszeitraum bis 31. August 2023 unter Angabe des Suchstichworts "kindlestoryteller2023" bei Kindle Direct Publishing hochladen. Alle Titel müssen für den Teilnahmezeitraum im KDP Select-Programm angemeldet sein und in gedruckter und digitaler Form veröffentlicht werden. Bei dem eingereichten Buch muss es sich zudem um eine Neuveröffentlichung handeln. Bezüglich der Genres gibt es bis auf den Ausschluss der Kategorie Erotik keine Vorgaben.

Jury vergibt Sonderpreis für nicht traditionelle Belletristik

Während beim Kindle Storyteller Award vorrangig das Publikumsinteresse für die Auswahl der Finalist:innen einbezogen wird, beleuchtet der Sonderpreis Kindle Storyteller X gezielt Einreichungen der nicht traditionellen Belletristik (z.B. Hybrid-Genres, experimentelle Fiktion, etc.) sowie aus Sachbuch-Genres (Erinnerungen, Biographien, kreative Aufsätze und Abhandlungen, etc.), und würdigt damit das vielfältige Angebot von Self-Publishing-Titeln. Das Gewinnerbuch wird mit einem Preisgeld von 5.000 Euro ausgezeichnet. Für den Sonderpreis werden automatisch alle für den Kindle Storyteller Award eingereichten Texte berücksichtigt.

Die Gewinner:innen des Kindle Storyteller Awards und des Sonderpreises Kindle Storyteller X werden von einer vierköpfigen literarischen Fachjury gekürt, die in diesem Jahr aus folgenden Expert:innen besteht:

Anya Omah, Self-Publishing- und Verlags-Autorin, die mit ihrer letzten Serie "Sturm-Trilogie" direkt in die Spiegel-Bestsellerliste einstieg

Roxanne "Roxy" Grimm, Buch-Podcasterin, die mit ihren wöchentlichen Interviews und Buchempfehlungen viele Zuhörer:innen begeistert

Jobst-Ulrich Brand, Ressortleiter "Kultur & Leben" beim Nachrichtenmagazin Focus

Frank Euler, Principal Kindle Direct Publishing bei Amazon

Die Finalist:innen des Kindle Storyteller Awards sowie des Kindle Storyteller X werden bis zum 30. September bekannt gegeben. Die Auszeichnung der Gewinner:innen erfolgt bis Ende November 2023.

Alle teilnehmenden Titel stehen Leser:innen als Taschenbuch unter www.amazon.de oder als E-Book für Kindle eReader, die Fire-Geräte sowie die Kindle-Lese-App für iOS und Android, PC und Mac zur Verfügung.

Über Kindle Direct Publishing (KDP)

Kindle Direct Publishing (KDP) ist der schnelle, einfache und kostenlose Self-Publishing-Service von Amazon für E-Books, Taschenbücher und gebundene Bücher. Autor:innen und Verleger:innen können mit KDP Bücher in den Kindle-Store hochladen und Kindle-Kund:innen weltweit über Kindle eReader, Fire Tablet, iPad, iPod touch, iPhone, PC, Mac und Geräte auf Android-Basis erreichen. Dabei werden Autor:innen bei KDP mit bis zu 70 % an den Einnahmen beteiligt und behalten die volle Kontrolle sowie die Urheberrechte am Buch. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: kdp.amazon.com.

