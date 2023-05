Katholischer Familienverband zum Eltern-Kind-Pass: Gute Ansätze mit einigen Fragezeichen

Die Familienorganisation begrüßt in ihrer Stellungnahme den vorgelegten Entwurf zum Eltern-Kind-Pass und wünscht sich mehr Information zum geplanten Elternbildungsangebot.

Wien (OTS) - Erleichtert über den Fortbestand des Eltern-Kind Pass zeigt sich der Katholische Familienverband Österreichs und lobt in seiner Stellungnahme zum neu geplanten Eltern-Kind-Pass zahlreiche positive Aspekte, wie die automatische Übermittlung der notwendigen Eltern-Kind-Pass Untersuchungen an den zuständigen Krankenversicherungsträger. So bleibe der Bezug des Kinderbetreuungsgeldes in voller Höhe gewährleistet und Eltern müssten sich um eine Frist weniger Gedanken machen.

Ebenfalls positiv ist für die größte überparteiliche Familienorganisation die Tatsache, dass der Eltern-Kind-Pass nicht nur digital, sondern auch mehrsprachig angeboten werden soll. Vorsichtig positiv beurteilt der Katholische Familienverband auch die verpflichtende Elternberatung, die einerseits als Kann-Bestimmung geführt wird, andererseits aber Voraussetzung für den der Bezug des Kinderbetreuungsgeldes in voller Höhe sein soll. Die Familienlobby wünscht sich genauere Informationen über die Art der Beratungsangebote und fordert zudem einen massiven Ausbau der geförderten Familienberatungsstellen, damit Eltern diese auch niederschwellig und in ihrer Nähe in Anspruch nehmen können.

Wermutstropfen ist für den Familienverband das Fehlen einer zahnmedizinischen Leistung für Mutter und Kind, da diese insbesondere für werdende Mütter, eine wertvolle Prävention wäre. Eine weitere Anregung der Familienorganisation wäre mehr medizinische Nachsorge für Mütter nach der Geburt – etwa bei Stillproblemen, psychischen Problemen nach der Entbindung oder bei Beschwerden durch Geburtsverletzungen.

Die gesamte Stellungnahme kann hier eingesehen werden.

