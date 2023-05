„Kultur-Salon“ im Bezirksmuseum 19 von 4.5. bis 7.5.

Wien (OTS/RK) - Einen „Kultur-Salon“ mit einem bunten Programm an 4 Tagen haben die Kultur-Vereinigungen „Döblinger Kulturgemeinde“ sowie „Kunstkreis Döbling“ in Kooperation mit dem Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) auf die Beine gestellt: In den Museumsräumen in der „Villa Wertheimstein“ geht am Donnerstag, 4. Mai, um 19.00 Uhr, eine Malereien-Ausstellung mit Werken von 6 „Kunstkreis“-Mitgliedern los (Elfriede Hackl, Sonja Henisch, Sanja Latas, Pero Novakovic, Ingrid Schramm, Nada Vezmar). Überdies bringt der Musikus Thomas Declaude feine Chansons zu Gehör. Elke Hagen und Naama Isabelle Fassbinder begeistern die Besucher*innen an dem Abend mit der frechen und charmanten Show „Der Spargel wächst!“. Der Eintritt ist frei.

In weiterer Folge sind die Bilder am Samstag, 6. Mai, von 10.00 bis 18.00 Uhr, und am Sonntag, 7. Mai, von 10.00 bis 18.00 Uhr, unentgeltlich zu besichtigen. Am Freitag, 5. Mai, liest Dietmar Grieser ab 19.00 Uhr aus seinem Buch „Geliebte Ukraine“. Darauf abgestimmte Lieder von Johannes Kirchner (Gesang) plus Ekkehard Heil (Klavier) runden Griesers Rezitationen ab. Der Zutritt ist gratis.

Am Samstag, 6. Mai, präsentiert Shlomit Butbul ab 19.00 Uhr im Museum ihre bewegende Lied- und Text-Performance „Wo Liebe ist, wird Friede sein“. Anlass für diese Hommage an den renommierten Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer Erich Fried (6.5.1921 – 22.11.1988) ist dessen 102. Geburtstag. Zusätzlich kann eine „Erich-Fried-Bildcollage“ der Malerin Linde Waber betrachtet werden. Bei der Veranstaltung wird ein Eintrittsgeld in der Höhe von 18 Euro verlangt. Ab 18.00 Uhr ist die Kasse geöffnet. Information und Reservierung: Telefon 368 74 74 (Firma Dachl).

Auskünfte über das Bezirksmuseum Döbling (Besichtigungszeiten, Exponate, Kultur-Angebote, u.a.) fordern Interessierte bei der ehrenamtlich eingesetzten Leiterin, Brigitte Kolin, unter der Rufnummer 368 65 46 an (Montag/Mittwoch am Vormittag). E-Mails an die Bezirkshistorikerin: bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Döblinger Kulturgemeinde: www.kulturgemeinde.com

Ingrid Schramm: https://at.linkedin.com/in/ingrid-schramm-124178152

Sonja Henisch: www.sonja-henisch.at

Elfriede Hackl: https://galerie-elfi-hackl.com/persona.php

Linde Waber: www.lindewaber.com

Shlomit Butbul: www.shlomitbutbul.com

Dietmar Grieser: https://amalthea.at/autor/grieser-dietmar/

Naama Isabelle Fassbinder: https://naama-isabelle-fassbinder.eu/ueber-mich/

Elke Hagen: https://elke-hagen.jimdofree.com/produktionen/theater/

Thomas Declaude: www.thomasdeclaude.at/biografie.html

Erich Fried: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Erich_Fried

Bezirksmuseum Döbling: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

