FPÖ – Nepp: Räuber Rathausplatz Michael Ludwig erhöht ab sofort die Mieten in 100.000 Gemeindewohnungen

FPÖ fordert in Wien eine sofortige Rückzahlung aller Mieterhöhungen im Gemeindebau und das Einfrieren der Mieten auf dem Niveau von 2021

Wien (OTS) - „Der Räuber Rathausplatz, SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, hat mit dem gestrigen 1. Mai die Richtwertmieten der Bewohner von rund 100.000 Wiener Gemeindewohnungen um 8,5 Prozent. Bereits im Vorjahr wurden diese Mieten um 5,8 Prozent angehoben. Während beispielsweise der SPÖ-Bürgermeister in Traiskirchen auf die Mietpreiserhöhung verzichtet, zockt Ludwig die Wiener schamlos ab und treibt immer mehr Menschen in die Armut. Diese Politik ist asozial“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.

Nepp bezeichnet die Politik der SPÖ als „heuchlerisch“. „Es ist völlig unglaubwürdig, wenn die Bundes-SPÖ mit Rendi-Wagner, die roten Gewerkschaften und die Arbeiterkammer einen Mietpreisdeckel fordern und dann ihr eigener SPÖ-Bürgermeister Ludwig selbst die Mieten in die Höhe treibt. Die FPÖ fordert in Wien eine sofortige Rückzahlung aller Mieterhöhungen im Gemeindebau und das Einfrieren der Mieten auf dem Niveau von 2021.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at