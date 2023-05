AVISO: NEOS-Aktion zum Welttag der Pressefreiheit

Mit Beate Meinl-Reisinger, Henrike Brandstötter und Helmut Brandstätter

Wien (OTS) - Anlässlich der umfassenden Kritik an dem geplanten ORF-Gesetz der Bundesregierung machen NEOS am Tag der Pressefreiheit auf die Bedeutung freier Medien für die Demokratie aufmerksam. Denn die österreichische Medienpolitik befindet sich in einer Sackgasse. Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger, Mediensprecherin Henrike Brandstötter und Zukunftspartner Helmut Brandstätter richten sich daher mit einem offenen Brief um 10:45 Uhr am Ballhausplatz bei einer Aktion an die Bundesregierung.

Datum: 03.05.2023, 10:45 Uhr

Ort: Ballhausplatz

1010 Wien, Österreich

Url: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams

