Grebien/Grüne gratuliert Gewinner:innen des SozialMarie-Preises

Wien (OTS) - „Ich gratuliere allen Gewinner:innen der heurigen SozialMarie – dem ältesten Preis für soziale Innovation in Europa. Mein Glückwunsch geht an den ersten Preis, der an das Projekt Long Ladder aus Ungarn geht. Besonders erfreulich ist, dass mit ‚SEXbaff!‘ und ‚andererseits‘ zwei großartige Initiativen aus Österreich mit dabei sind“, sagt Heike Grebien, Sprecherin der Grünen für Menschen mit Behinderungen.

Das vom Sozialministerium geförderte Projekt SEXbaff! bietet Information und Aufklärung zu Sexualität in österreichischer Gebärdensprache für gehörlose Menschen. Denn diesen bleibt laut einer Studie der Zugang zur Sexualbildung oftmals verwehrt bzw. ist mit großen Barrieren verbunden.

Andererseits ist das erste österreichische Medium, bei dem Menschen mit und ohne Behinderungen gleichberechtigt zusammenarbeiten. Gut recherchierte und mitnehmende Geschichten und Dokus geben einerseits Einblicke in Ungleichheiten und greifen andererseits Tabu-Themen wie Liebe und Sexualität von Menschen mit Behinderungen auf.

Der SozialMarie-Preis für soziale Innovation wird jedes Jahr an 15 herausragende Projekte vergeben. Neben einer finanziellen Anerkennung in Höhe von 55.000 Euro bietet SozialMarie vor allem eine öffentliche Plattform für sozial innovative Projekte in Mittelosteuropa.

