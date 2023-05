CORUM ernennt Martin Linsbichler zum neuen Country Manager Austria

CORUM Österreich holt bekannten Branchenprofi als Country Manager ins Boot und baut weiter aus

Ich starte bei CORUM, um die bestehende Marktposition deutlich auszubauen. Bereits bei meinem ersten Besuch im CORUM Headquarter in Paris war für mich klar, dass ich für dieses Unternehmen aktiv werden will. Ich sehe für das Produktangebot von CORUM großes Potenzial auf dem österreichischen Markt, sowohl in der Zusammenarbeit mit selbständigen Vermögensberater*innen und diversen Pools wie auch mit Regional- und Privatbanken Mag. Martin Linsbichler, CORUM Country Manager Austria 1/2

Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe, um auf Basis der bisher geleisteten Arbeit nun die Weiterentwicklung voranzutreiben und dabei das Team in Wien deutlich zu erweitern. Das bestehende Team um Martin Prandl, Katrin Zauchner und Karolis Rutkauskas wird u.a. um eine*n Manager*in im Marketing und im Sales sowie um eine Person für den Sales-Support erweitert. Mag. Martin Linsbichler, CORUM Country Manager Austria 2/2

Wien (OTS) - Mag. Martin Linsbichler übernimmt mit heutigem Datum die Leitung des Österreich-Büros von CORUM, einem internationalen Entwickler und Anbieter von Investment-Lösungen wie Immobilienfonds und Anleihenfonds. Als Country Manager Austria wird er für den Ausbau der Markenbekanntheit, den weiteren Ausbau der Vertriebspartnerstruktur und einer mit den Aufgaben verbundenen Erweiterung und Reorganisation des Teams verantwortlich zeichnen. In der Branche ist das neue Gesicht von CORUM in erster Linie aufgrund seiner langjährigen erfolgreichen Tätigkeit als Österreich-Chef des Vermögensverwalters Franklin Templeton bekannt.

Martin Linsbichler kann auf einen Erfahrungsschatz aus fast 30 Jahren Tätigkeit in Führungspositionen in der Finanzdienstleistungsbranche zurückgreifen, davon rund 16 Jahre für Franklin Templeton. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Unternehmen zu einer der dominierenden internationalen Vermögensverwaltungsgesellschaften Österreichs. In den Jahren davor leitete der geborene Wiener das Partner- und Produktmanagement für AWD Austria (heute Swiss Life Select Austria). Nach seinem Karrierestart in der internationalen Unternehmensberatung waren weitere berufliche Stationen die österreichische Allianz Gruppe und Fidelity Investments. Zuletzt übernahm Linsbichler ein Mandat als externer Senior Advisor für Eurazeo, einem französischen börsenotierten Private Equity Haus.

Der Fokus für seine neue berufliche Aufgabe ist klar: „Ich starte bei CORUM, um die bestehende Marktposition deutlich auszubauen. Bereits bei meinem ersten Besuch im CORUM Headquarter in Paris war für mich klar, dass ich für dieses Unternehmen aktiv werden will. Ich sehe für das Produktangebot von CORUM großes Potenzial auf dem österreichischen Markt, sowohl in der Zusammenarbeit mit selbständigen Vermögensberater*innen und diversen Pools wie auch mit Regional- und Privatbanken“ , so Linsbichler.

Am europäischen Immobilienmarkt hat sich CORUM in den vergangenen elf Jahren bereits zu einem der großen Player mit fast EUR 7 Mrd. Assets under Management entwickelt. In Österreich profitieren Anleger*innen ebenfalls von dem sehr speziellen Angebot des international tätigen Real Estate Teams. Rund 2.000 österreichische Investor*innen haben CORUM seit dem ersten Produktlaunch im Jahr 2019 bereits über EUR 40 Mio. anvertraut.

„Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe, um auf Basis der bisher geleisteten Arbeit nun die Weiterentwicklung voranzutreiben und dabei das Team in Wien deutlich zu erweitern. Das bestehende Team um Martin Prandl, Katrin Zauchner und Karolis Rutkauskas wird u.a. um eine*n Manager*in im Marketing und im Sales sowie um eine Person für den Sales-Support erweitert.“

Hinweis: Immobilien-Investmentfonds sind eine Immobilienanlage. Es handelt sich um langfristige Investitionen, die keine Rendite- oder Performancegarantie bieten und das Risiko von Kapitalverlusten sowie ein Liquiditätsrisiko bergen. Die Erträge sind nicht garantiert und hängen von der Entwicklung der Immobilienmärkte und der Wechselkurse ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

CORUM Investments ist eine Marke von Corum Asset Management. CORUM Origin ist ein SCPI, der von CORUM Asset Management verwaltet wird. CORUM Origin, visa SCPI n ° 12-17 vom AMF am 24/07/2012. CORUM XL ist ein SCPI, der von CORUM Asset Management verwaltet wird. CORUM XL, visa SCPI n ° 19-10 vom AMF am 28/05/2019. CORUM AM, 1 rue Euler 75008 Paris; AMF-Zulassung am 14. April 2011 unter der Nr. GP-11000012

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikationsberatung Ulla Arias-Raab

Pressekontakt CORUM Österreich

+43 (0)650/962 37 14

ulla @ ulla-arias.com

www.ulla-arias.com