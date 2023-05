Presseinladung: AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2023

Schwarzenegger lädt zu Klimakonferenz in die Wiener Hofburg ein

Wien (OTS) - Am 16. Mai 2023 findet der AUSTRIAN WORLD SUMMIT in der Wiener Hofburg statt. Unter dem Motto „We have the Power“ geht es auch dieses Jahr darum zu zeigen, was alles im Klimaschutz schon möglich ist.

Neben Gastgeber Arnold Schwarzenegger wird auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Konferenz eröffnen. UN-Generalsekretär António Guterres meldet sich via Videobotschaft. Gäste aus aller Welt wie Valdimir Klitschko aus Kiew und der britische Verteidigungsminister Ben Wallace aus Großbritannien werden live zugeschaltet. Politiker*innen wie Leonore Gewessler und ihre Amtskollegin aus Pakistan, Sherry Rehman sowie Tom Middendorp, „Klimageneral“ und ehemaliger Befehlshaber der Niederländischen Streitkräfte, werden in der Hofburg über Lösungen diskutieren.

Zahlreiche junge Unternehmer*innen wie Inna Braverman aus Israel, Olugbenga Olubanjo aus Nigeria oder Douglas McMaster, Gründer des Zero Waste Restaurants Silo in London, werden mit dabei sein. Die Eurovision Song Contest Gewinner 2022, Kalush Orchestra, treten auf.

Wann: Dienstag, 16. Mai 2023, Einlass ab 8:00 Uhr

Wo: Hofburg, Wien

