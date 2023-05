AVISO PK: „Gemeinsam mit intelligenter Kreislaufwirtschaft die Zukunft der Produktion gestalten“ am 23.05.23 in Tulln

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und die Plattform Industrie 4.0 Österreich laden zur Pressekonferenz:

„Gemeinsam mit intelligenter Kreislaufwirtschaft die Zukunft der Produktion gestalten“

Datum: Dienstag, 23. Mai 2023 um 09:00 Uhr

Ort: Haus der Digitalisierung (Konrad-Lorenz-Straße 10, 3430 Tulln an der Donau)



Kreislaufwirtschaft ist ein wesentliches Element der sog. Twin Transition, damit durch digitale Technologien nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Industrie gestärkt werden, sondern auch die grüne Transformation vorangetrieben wird. Für die erfolgreiche Umsetzung ist Qualifikation ein Schlüssel, um gute Arbeitsplätze zu halten und weitere zu schaffen. Für die Umsetzung ist ein Datenaustausch entlang der Wertschöpfungskette ein Grunderfordernis.

Gemeinsam mit Stakeholdern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeitnehmer:innenseite treibt die Plattform Industrie 4.0 Österreich seit acht Jahren wichtige Themen rund um die Digitalisierung voran.

Ihre Gesprächspartner:innen vor Ort:

Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin

Bernhard Heinreichsberger, Abgeordneter zum NÖ Landtag (in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner)

Christian Knill, Obmann Fachverband Metalltechnische Industrie

Markus Wieser, Präsident AK Niederösterreich

, Präsident AK Niederösterreich Kurt Hofstädter, Vorstandsvorsitzender Plattform Industrie 4.0 Österreich

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet der 7. Summit Industrie 4.0 in Kooperation mit ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH statt. Highlights sind u.a. die Keynotes von Prof. Dr. Karolin Frankenberger (Universität St. Gallen) zu Geschäftsmodellinnovation durch Kreislaufwirtschaft und Univ.-Prof. DI Dr. Helmut Antrekowitsch (Montanuniversität Leoben) zu Energieeffizienz und Ressourcensicherheit in der Produktion. Das heurige Partnerland Japan wird innovative Digitalisierungsprojekte und Best-Practices präsentieren. Das detaillierte Programm findet sich hier.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis Freitag, 11. Mai 2023 bei Frau Julia Teizer (j.teizer @ brandensteincom.at oder 01/319 41 01-14) – bitte um Bekanntgabe, ob Teilnahme nur an der Pressekonferenz oder auch am Summit.

