„WELTjournal“-Reportage „Großbritannien – Krönung in Krisenzeiten“ von ORF-Korrespondent Jörg Winter

Zur Krönung von King Charles III. am 3. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2; danach: „WELTjournal +: Madame Tussaud’s – eine britische Institution“

Wien (OTS) - Im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts zur Krönung von King Charles III. (Details unter https://presse.ORF.at) zeigt das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – am Mittwoch, dem 3. Mai 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Großbritannien – Krönung in Krisenzeiten“, in der ORF-Korrespondent Jörg Winter das Bild von einer Nation im Umbruch zeichnet. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr die Dokumentation „Madame Tussaud‘s – eine britische Institution“.

WELTjournal: „Großbritannien – Krönung in Krisenzeiten“

Am 6. Mai wird King Charles III. in der Westminster Abbey in London in einer prunkvollen Zeremonie gekrönt. Der royale Event wird mit Spannung erwartet, doch die Feierlichkeiten sind überschattet von der tiefgehenden sozialen und wirtschaftlichen Krise im Vereinigten Königreich. Die glorreiche Vergangenheit Großbritanniens als Großmacht und die soziale Realität der Gegenwart klaffen weit auseinander. Auch die Rolle des Monarchen als nationale Identifikationsfigur ist zumindest in der jungen Generation nicht mehr unbestritten. ORF-Korrespondent Jörg Winter zeichnet im „WELTjournal“ das Bild von einer Nation im Umbruch. Er begibt sich auf Spurensuche quer durch das Vereinigte Königreich und zeigt die soziale Misere in den abgehängten Städten Nordenglands ebenso wie die Realität des britischen Adels. Wem gehört Großbritannien eigentlich? Wie reich ist das Königshaus? Auch auf diese Fragen versucht Jörg Winter in seiner Reportage Antworten zu geben.

WELTjournal +: „Madame Tussaud’s – eine britische Institution“

Das berühmte Wachsfigurenkabinett „Madame Tussaud’s“ gehört mit mehr als 2,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern im Jahr zu den beliebtesten Touristenattraktionen Londons. Die verblüffend lebensnah gestalteten Figuren von Stars und Promis bieten die Gelegenheit, in die glamouröse Welt der Berühmtheiten einzutauchen und Prominenten ganz nahezukommen: historischen Persönlichkeiten ebenso wie Personen der aktuellen Zeitgeschichte, der britischen Königsfamilie ebenso wie Sportler/innen, Schauspieler/innen, Musiker/innen und Politiker/innen. Das „WELTjournal +“ zeigt, wie viel Arbeit es braucht, bis die Wachsfiguren berühmter Persönlichkeiten täuschend echt wirken und wie „Madame Tussaud’s“ in einer sich rapide verändernden Welt der Prominenten aktuell bleibt. Ein Blick hinter die Kulissen einer der beliebtesten und beständigsten Besucherattraktionen des Vereinigten Königreichs.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at