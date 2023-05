ORF im April 2023: 32,0 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Bester April-Wert (nach den Corona-Jahren 20-21) seit 2017

Wien (OTS) - Im April 2023 erreichte die ORF-Sendergruppe mit u. a. fiktionalen Programmangeboten von „Landkrimi“ bis „Blind ermittelt“, den „Dancing Stars“ sowie den weiterhin gut genutzten Info-Sendungen einen Marktanteil von 32,0 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,622 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 48,0 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit erreichte der ORF (abgesehen von den Corona-Jahren 20-21) den besten Monatswert seit 2017.

ORF 1 kam mit 8,4 Prozent MA auf den besten Wert seit 2018. ORF 2 erzielte mit 20,7 Prozent MA (abgesehen von den pandemiedominierten Jahren 20-22) den Bestwert seit 2016. ORF III darf sich mit 2,5 Prozent MA (ebenfalls abgesehen von den Corona-Jahren) über den April-Bestwert seit Sendestart freuen.

Weitere Key-Facts zum April 2023

ORF 1: 1,723 Millionen Seher/innen (8,4 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,872 Millionen Seher/innen (20,7 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 29,1 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 38,4 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (10. April)

1,459 Millionen Zuschauer/innen, 59 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (23. April)

1,349 Millionen Zuschauer/innen, 58 Prozent Marktanteil

„Landkrimi: Steirerangst“ (18. April)

839.000 Zuschauer/innen, 29 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (13. April)

800.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„Tatort: Love is Pain“ (23. April)

776.000 Zuschauer/innen, 25 Prozent Marktanteil

„Dancing Stars“ (14. April)

753.000 Zuschauer/innen, 26 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (13. April)

723.000 Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„ÖFB-Cup-Finale Rapid – Sturm Graz“, 2. Halbzeit (30. April) 719.000 Zuschauer/innen, 29 Prozent Marktanteil

„Das Traumschiff“ (9. April)

717.000 Zuschauer/innen, 25 Prozent Marktanteil

„Wahl 23: Salzburg“ um 16.56 Uhr (23. April)

694.000 Zuschauer/innen, 41 Prozent Marktanteil

April-Topwerte in ORF 1

-- Topwert im April: Bis zu 881.000 Zuseherinnen und Zuseher waren am 14. April bei „Dancing Stars“ mit dabei; die „Präsentation der Tänze“ um 20.15 Uhr verfolgten durchschnittlich 753.000 bei einem Marktanteil von 26 Prozent; „Die Entscheidung“ ab 22.20 Uhr wollten sich im Schnitt 724.000 Personen bei einem Marktanteil von 30 Prozent nicht entgehen lassen; das Interesse ist auch bei den Jungen groß:

Bei den 12- bis 29-Jährigen erzielte die Show 30 Prozent, bei den 12-bis 49-Jährigen 21 Prozent Marktanteil; die Entscheidung 37 bzw. 25 Prozent.

-- „Blind ermittelt“ erreichte am 17. April mit 638.000 RW den bisher zweithöchsten Wert und mit 22 Prozent MA den Topwert bisher.

-- Der „Landkrimi: Steirerangst“ am 18. April (29 % MA) war mit einem Plus von 102.000 RW und einer Steigerung von 737.000 auf 839.000 Zuschauer/innen das am meisten nachgenutzte Programm im April.

-- Einen MA-Topwert bei den jungen Zuseherinnen und Zusehern (12–29 Jahre) erreichten „Q1 XL – Ein Hinweis ist falsch“ am 8. April mit 26 Prozent und das „Comedy Special“ von „Q1 XL“ (ebenfalls am 8. April) mit 23 Prozent MA.

-- Das ÖFB-Cupfinale zwischen Rapid und Sturm Graz ließen sich am 30. April bis zu 790.000 Fußballfans nicht entgehen, im Schnitt sahen die zweite Halbzeit 719.000 bei 29 Prozent Marktanteil und 34 bzw. 50 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen. Damit war das Cupfinale 2023 das meistgesehene Cupspiel seit dem Cup-Derby Sturm – GAK im Jahr 1999.

April-Topwerte in ORF 2

-- Insgesamt 3,0 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) waren am 23. April ab 15.30 Uhr im ORF-Fernsehen bei der Salzburg-Wahlberichterstattung dabei, das sind 40 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren; den Topwert erreichten dabei „Bundesland heute“ mit 1,349 Millionen Reichweite bei 58 Prozent Marktanteil und die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr (nur ORF 2) mit 1,315 Millionen Reichweite bei 49 Prozent Marktanteil; die erste Hochrechnung knapp nach 17.00 Uhr sahen in ORF 2 bis zu 789.0000 bei 41 Prozent Marktanteil

-- Fiktionale Topwerte erreichten am 8. April „Marie Brand und die falsche Wahrheit“ (mit 23 Prozent bisher höchster MA) und „Das Traumschiff“ am 9. April mit dem besten MA bei 12+ (25 Prozent) seit 2014 sowie dem bisher besten E-29-MA (30 Prozent).

-- „Fokus Europa“ erreichte am 26. April mit 224.000 Reichweite bei 17 Prozent MA den bisherigen Bestwert.

April-Topwerte in ORF III

-- Mit einer Reichweite von 207.000 bei acht Prozent Marktanteil erreichte „Heimat Österreich: Rund um den Gosausee“ am 19. April den Monats-Topwert, gefolgt von „Leben im Lavantal“ (8. April) mit 160.000 RW bei sechs Prozent Marktanteil.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Video-Streaming-Angebote des ORF (live und on Demand) auch im April 2023 sehr gut genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 8,4 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 52 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 244 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen). Stärkster Live-Stream im April war die 2. Halbzeit des ÖFB-Cup-Finales Rapid Wien – Sturm Graz vom 30. April mit einer Durchschnittsreichweite von 34.000, die am stärksten on Demand abgerufene Sendung war „Willkommen Österreich“ vom 25. April mit einer Durchschnittsreichweite von 32.000.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at