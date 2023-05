Ein ORF-2-Abend im Zeichen der Krönung

Am 3. Mai um 20.15 Uhr „King Charles III. – Sein langer Weg“, danach „Universum History“ über Charles und „WELTjournal“ und „WELTjournal +“

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 6. Mai 2023, ist es so weit und nach 70 Jahren wird in Großbritannien wieder ein Monarch gekrönt. Alle Details über die siebenstündige ORF-Live-Übertragung und den entsprechenden ORF-Programmschwerpunkt in allen Medien sind via presse.ORF.at abrufbar.

Bereits am Mittwoch, dem 3. Mai, steht der ORF-2-Hauptabend ganz im Zeichen der bevorstehenden Krönung von King Charles III.: Unter dem Titel „King Charles III. – Sein langer Weg“ präsentiert Nadja Bernhard ab 20.15 Uhr einen 50-minütigen royalen Talk mit spannenden Gästen als Einstimmung auf den royalen Event. Im Studio zu Gast sind der ehemalige britische Botschafter Leigh Turner, die britische Schauspielerin und Regisseurin Joanna Godwin-Seidl und ORF-Social-Media-Expertin Ambra Schuster. Ergänzend zu Beiträgen rund um die Royal Family, über den Status des Commonwealth sowie die Frage, was die Monarchie in der heutigen Zeit noch leisten kann, stehen Live-Schaltungen nach London, u. a. zur Journalistin und Autorin Tessa Szyszkowitz, auf dem Programm.

Danach folgt mit der neuen „Universum History“-Dokumentation „Charles III. – Vom Außenseiter zum König“ (21.10 Uhr) ein Porträt des neuen Königs und ein Ausblick auf die neue Epoche der britischen Geschichte. „Die Königin ist tot – es lebe der König“: Der zeitlebens als „ewiger Thronfolger“ belächelte Charles ist nach dem Tod seiner Mutter mit 73 Jahren König geworden – niemand vor ihm hat so lange auf den Thron gewartet. Welche neue Ära beginnt mit ihm? Die altehrwürdige Queen, Diana, Harry, Kate – Glanz, Ruhm, Tragödien und Intrige liegen nahe beieinander im Hause Windsor. Und inmitten dieser Skandale hat Prinz Charles jahrelang geduldig darauf gewartet, den für ihn vorgesehenen Platz einzunehmen. Wie wird er sein Amt ausüben? Spekulationen zufolge will er sich mehr in politische Belange einmischen – obwohl das in der britischen Monarchie nicht vorgesehen ist. Auch das Thema Klimawandel ist ihm ein wichtiges Anliegen. Ein aktuelles Porträt mit Analyse und Ausblick auf den neuen König und die neue Epoche der britischen Geschichte. Insider-Interviews mit Royals-Expertinnen und -Experten oder dem historischen Berater der Serie „The Crown“ werfen ein neues Licht auf den frischgekrönten König. Breiten Raum nehmen die beiden Frauen in seinem Leben in der Doku ein – die unglückliche Ehe mit Diana, und die langjährige, 2005 legitimierte Beziehung mit Camilla, die nun die wichtigste Beraterin an der Seite des Königs ist.

In der aktuellen „WELTjournal“-Reportage „Großbritannien – Krönung in Krisenzeiten“ (22.30 Uhr) zeichnet ORF-Großbritannien-Korrespondent Jörg Winter das Bild von einer Nation im Umbruch. Die königlichen Feierlichkeiten sind überschattet von der tiefgehenden sozialen und wirtschaftlichen Krise im Vereinigten Königreich. Die glorreiche Vergangenheit Großbritanniens als Großmacht und die soziale Realität der Gegenwart klaffen weit auseinander. Auch die Rolle des Monarchen als nationale Identifikationsfigur ist zumindest in der jungen Generation nicht mehr unbestritten. ORF-Korrespondent Jörg Winter zeichnet im „WELTjournal“ das Bild von einer Nation im Umbruch. Er begibt sich auf Spurensuche quer durch das Vereinigte Königreich und zeigt die soziale Misere in den abgehängten Städten Nordenglands ebenso wie die Realität des britischen Adels. Wem gehört Großbritannien eigentlich? Wie reich ist das Königshaus? Auch auf diese Fragen versucht Jörg Winter in seiner Reportage Antworten zu geben.

Um 23.05 Uhr wirft „WELTjournal +: Madame Tussaud’s – eine britische Institution“ einen Blick hinter die Kulissen einer der beliebtesten Besucherattraktionen des Vereinigten Königreichs. Das berühmte Wachsfigurenkabinett „Madame Tussaud’s“ gehört mit mehr als 2,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern im Jahr zu den beliebtesten Touristenattraktionen Londons. Die verblüffend lebensnah gestalteten Figuren von Stars und Promis bieten die Gelegenheit, in die glamouröse Welt der Berühmtheiten einzutauchen und Prominenten ganz nahezukommen: historischen Persönlichkeiten ebenso wie Personen der aktuellen Zeitgeschichte, der britischen Königsfamilie ebenso wie Sportlern, Schauspielern, Musikern und Politikern. „WELTjournal +“ zeigt, wie viel Arbeit es braucht, bis die Wachsfiguren berühmter Persönlichkeiten täuschend echt wirken und wie „Madame Tussaud’s“ in einer sich rapide verändernden Welt der Prominenten aktuell bleibt. Ein Blick hinter die Kulissen einer der beliebtesten und beständigsten Besucherattraktionen des Vereinigten Königreichs.

Very British geht es um 23.55 Uhr weiter, wenn die Doku „Agatha Christie – The Queen of Crime“ eine schillernde Persönlichkeit beleuchtet, deren Biografie und Werk durch das Weltgeschehen des 20. Jahrhunderts geprägt wurden. Auch das mysteriöse, nie restlos geklärte Verschwinden der Agatha Christie, das 1926 ganz England in Atem hielt, wird thematisiert.

Das ORF.at-Netzwerk widmet sich der Krönung Charles III. auf diversen Channels von News über TVthek bis zu Sound mit einem umfangreichen Schwerpunkt. Im Zentrum der Berichterstattung steht die Krönung – von der prunkvollen Zeremonie bis zu den zahlreichen hochrangigen adeligen, politischen und prominenten Gästen: Das Ereignis wird mit Live-Ticker, umfassenden Storys sowie Live-Streams und On-Demand-Angeboten minutenaktuell und multimedial begleitet. Das ORF.at-Netzwerk widmet sich aber – teils bereits im Vorfeld des Events – auch anderen Themen und informiert beispielsweise über die Vorbereitungen, das Zeremoniell und die Rahmenprogramme, rekapituliert das ereignisreiche bisherige Leben des neuen britischen Königs, beleuchtet sein Engagement vor allem im Umweltbereich, analysiert die Rolle der Monarchie allgemein und erinnert an die zahlreichen Skandale im britischen Königshaus. Auf der ORF-TVthek werden zudem zahlreiche Dokus des TV-Programmschwerpunkts bereitgestellt.

Kollektion „Royales Vergnügen“ auf Flimmit

Rund um die Krönung von König Charles III. bietet Flimmit (flimmit.at) mit der Kollektion „Royales Vergnügen“ das passende Paket mit „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“, dem Event-Mehrteiler wie „Maria Theresia“ und „Maximilian. Das Spiel von Macht und Liebe“ oder Dokus wie „Leopoldina Habsburg – Die Geburt des modernen Brasilien“ und „Duell der Kronprinzen – Rudolf von Österreich und Wilhelm von Preußen“.

