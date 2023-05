49. Untis-Tagung in Salzburg: Mit Untis in die Zukunft

Vom Stundenplanungstool zum Gesamtanbieter für die Schulorganisation

Stockerau/Salzburg (OTS) - Zum 49. Mal versammelte Untis am 17. und 18. April 2023 in den Prunkräumen der Residenz zu Salzburg ca. 140 Partner, Anwender*innen, Schulleiter*innen und Administrator*innen sowie Behördenvertreter*innen zur alljährlichen Untis-Tagung. Die Anzahl an externen Vortragenden zeigte eindrucksvoll: Untis wächst und erweitert sein Portfolio durch die Einbindung von verschiedensten Schulanwendungen. Alle Tools für einen reibungslosen Schulablauf an einem Ort – das ist das große Ziel von Untis als Gesamtanbieter für die Schulorganisation.

Mit einer starken Message begrüßten die Co-CEOs Roland Bair und Christian Gruber die 140 geladenen Gäste:

" Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst zunehmend den Schulalltag und eröffnet neue Möglichkeiten für Lehrkräfte und Schüler*innen, aber auch zusätzliche Herausforderungen. Um Schulen den Alltag in diesen schnelllebigen Zeiten wirklich zu erleichtern, müssen die Tools an den echten Abläufen im Schulalltag ausgerichtet werden. Hier möchten wir für unsere Anwender*innen ein verlässlicher Partner sein, der unterschiedlichste, digitale Werkzeuge für einen effizienten Schulalltag auf einer Plattform bereitstellt. "

Untis - das Gesamtpaket für die Schulorganisation

" Untis hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten gemeinsam mit den Schulen die Marktführerschaft im Bereich optimierte Stunden- und Vertretungsplanung erarbeitet. Auf Basis dieser aktuellen Daten ist Untis in der Lage eine "Alles aus einer Hand"-Lösung anbieten zu können, die den besten Stundenplan mit dem umfassendsten Funktionsangebot für die Schulorganisation vereint ", erklärt Christian Gruber, Co-CEO von Untis. " Darum hat Untis zum Jahresbeginn sein erstes Corporate Start-up gegründet: Untis Development GmbH. Geschäftsführer Korhan Ekinci treibt Innovationen, wie bspw. den Schuljahreskalender ClassyPlan, abseits der regulären Produktentwicklung voran ", freut sich Roland Bair, Co-CEO von Untis.

WebUntis Plattform - alle Schulanwendungen an einem Ort

Neben ClassyPlan lassen sich über die WebUntis Plattform eigene Tools und existierende Anbieter anbinden, damit alles an einem Ort verfügbar ist. " Unsere Kund*innen können bereits auf eine Vielzahl an fertigen Integrationen wie Bezahldienste oder verschiedene LMS (Lernmanagementsysteme) zugreifen, die als Drittanwendung in vollem Umfang in WebUntis integriert sind ", sagt Georg Zederbauer, Produktverantwortlicher für Integrationen bei Untis. Vor Ort präsentierten sich u.a. die Anbieter für Bezahldienste Klassengeld und edu.PAY, für Unterrichtsplanung teachino, für Förderplanung SPLINT und das LMS itslearning dem interessierten Publikum.

Schulkommunikation, die passt

Auch im Bereich Schulkommunikation gab es auf der Untis-Tagung gute Neuigkeiten: Mit 4 etablierten Messenger-Anbietern kann Untis seinen Kund*innen ab sofort zahlreiche Alternativen zur Untis Messenger App bieten. Die bekannten Firmen eAssistent, IServ, SchoolFox und Sdui sind auf das Thema Kommunikation im schulischen Umfeld spezialisiert und werden ebenfalls mithilfe der WebUntis Plattform integriert.

