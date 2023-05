Volle Wasserkraft voraus: Ein neues Kleinwasserkraftwerk für Pusterwald

Wien Energie errichtet ein Kleinwasserkraftwerk mit rund 2 Megawatt Leistung in Pusterwald/Steiermark. Regionaler Ökostrom für umgerechnet 2.800 Haushalte.

Wien (OTS) - Baubeginn für mehr regionalen Ökostrom: Wien Energie errichtet am Pusterwaldbach in der Steiermark in den kommenden Monaten ein etwa 2 Megawatt-starkes Kleinwasserkraftwerk. Dem natürlichen Gefälle des Bachs folgend, werden hier bald jährlich knapp 10 Gigawattstunden Strom erzeugt, genügend Energie für umgerechnet etwa 2.800 Haushalte. Bei der Errichtung wird besonders viel Wert auf den Erhalt der Natur und eine umweltschonende Bauweise gelegt. Auch eine Fischwanderhilfe ist geplant, damit die Fische im Pusterwaldbach in Zukunft problemlos stromaufwärts schwimmen können. Bis September 2024 soll das Kleinwasserkraftwerk in Betrieb gehen.

„Zur Erreichung der Klimaneutralität, bauen wir unser Klimaschutz-Portfolio kontinuierlich aus. Die Erbauung des neuen Kleinwasserkraftwerks leistet hierbei einen wichtigen Beitrag. Wien Energie hat bereits seit über 100 Jahre Erfahrung in der Errichtung von Wasserkraftwerken. Diese Fachexpertise kommt auch in Pusterwaldbach zum Einsatz. Dabei achten wir darauf, dass Natur und Technik miteinander bestmöglich im Einklang stehen“, betont Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung anlässlich des Spatenstichs.

„Wir forcieren die Energiewende in Österreich! Die Wasserkraft ist wichtiger Bestandteil davon. Derzeit betreibt Wien Energie 22 Wasserkraftwerke in Österreich. Mit dem Kleinwasserkraftwerk Pusterwaldbach kommt ein weiteres dazu! Jedes Kraftwerk, das im Einklang mit der Natur steht, ist wertvoll für uns und unsere Nachwelt. Es freut mich daher sehr, dass wir dieses Projekt hier in Pusterwald umsetzen können“, erklärt Karl Gruber, Geschäftsführer der Wien Energie.

„Rein in eine saubere Zukunft! Das Kraftwerk Pusterwaldbach ist ein Paradebeispiel für nachhaltige, lokale Energieerzeugung. Umgerechnet 2.800 heimische Haushalte können damit künftig mit grüner Energie versorgt werden. Ich bin stolz, dass unsere Gemeinde Vorreiter für den wichtigen Ausbau von erneuerbaren Energien wird und wir einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder leisten“, freut sich Bürgermeister Fritz Strahlhofer.

Mit Wasser zu sauberer Energie

Seit 2017 untersuchte die Projektentwicklung Pusterwald GmbH geeignete Gründe, um den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung im Raum Pusterwald zu forcieren. Untersuchungen haben ergeben, dass ausreichende Wasserreserven insbesondere in Pusterwald bestehen. Durch die Übernahme der Projektentwicklung Pusterwald GmbH seitens Wien Energie im Oktober 2022, haben sich nun die Pläne zur Erbauung eines Wasserkraftwerks in Pusterwaldbach konkretisiert.

In der Steiermark betreibt Österreichs Energiedienstleister bereits mehrere Wasserkraftwerke, etwa in Gulling, Unzmarkt, Mürzhofen, Kindberg, Bruck an der Mur und Ratten. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Planung, Errichtung und im Betrieb von Wasserkraftwerken ist Wien Energie ein kompetenter und zuverlässiger Partner.



Eckdaten des Wasserkraftwerks Pusterwaldbach

Leistung: 1,99 Megawatt (MW)

Durchschnittliche Jahresproduktion: 9,9 Gigawattstunden (GWh)

Bruttofallhöhe: 80 m

Rohrlänge: 4.350 m

CO2-Einsparung: 5.800 Tonnen pro Jahr

Bildmaterial: https://bit.ly/3nmfwek



