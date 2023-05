VP-Mahrer ad Klima-Kleber

Staulawine statt Klimaschutz

Wien (OTS) - Mit der heutigen Blockade der Wiener Ringstraße begannen die Blockadeaktionen der selbsternannten Klima-Aktivisten.

„Die Herausforderungen, vor die uns der Klimawandel stellt, sind so groß wie die Welt selbst. Tempo 100 oder ähnliche erpresserische Forderungen der „letzten Generation“ sind aber nicht die

Antwort oder gar die Lösung für diese globalen Probleme“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Dass Wien ständig bei Demonstrationen und Protestaktionen blockiert, ja sogar lahmgelegt wird, ist leider keine Seltenheit mehr. In China werden pro Woche zumindest zwei Kohlekraftwerke neu eröffnet. Dies wird jedoch nicht thematisiert. Stattdessen wird lieber Wien komplett blockiert.

„Die Konsequenzen dieser Blockadeaktionen müssen die Wienerinnen und Wiener tragen. Damit muss endlich Schluss sein. Deshalb fordern wir Freiheitsstrafen und eine Änderung des Versammlungsrechts. Wer das Klima retten will, der klebt nicht – der handelt“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at