Jüdisches Museum Wien: Highlights im Mai 2023

Wien (OTS/RK) - Mit spannenden Führungen, Kinderworkshops, Buchpräsentationen und weiteren Veranstaltungen bietet das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, im Mai 2023 ein tolles Programm für die ganze Familie.

Für Kinder: Wir feiern Schawuot!​ (vor)



Am Sonntag, 21. Mai 2023, wird im Jüdischen Museum Wien in der Dorotheergasse 11 von 14.00 bis 16.00 Uhr ein Programm für Kinder und Familien angeboten. Das zweitägige jüdische Schawuot-Fest, das heuer am 25. Mai beginnt, erinnert daran, wie Mose auf dem Berg Sinai von Gott die Tora bekommen hat. Das ist schon etwas länger her, aber alles, was mit der Tora und ihrer wunderschönen Dekoration zu tun hat, können die Kinder schon vor dem Fest im Jüdischen Museum erleben. Nach einem Mini-Hebräischkurs wird im Atelier der Wettbewerb „Best Crown in Town“ veranstaltet!

In Kooperation mit wienXtra. Um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter +43 1 535 04 31 - 1537 u. - 1538 oder per E-Mail an tours@jmw.at. Freier Eintritt für Kinder, Erwachsene 6 Euro, gratis mit der wienXtra-Kinderactivcard

Führungen im Mai

Im Rahmen einer deutschsprachigen Führung durch die Dauerausstellung im Museum Dorotheergasse „Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute“ können die Teilnehmer*innen ihre Stadt aus einer jüdischen Perspektive wahrnehmen. Die Führungen finden sonntags um 15.00 Uhr statt.

Am Sonntag, 14. Mai 2023, wird anlässlich des Muttertags die Führung „Jüdische Geschichte als Frauengeschichte“ angeboten. Die Besucher*innen erfahren, wie berühmte Frauen zu Netzwerkerinnen wurden, wie sie gesellschaftlich und politisch Terrain erkämpft haben oder einfach Spuren in der Zeit hinterließen. Ein weiteres Alternativprogramm findet am Sonntag, 28. Mai 2023, unter dem Titel „Unsere Stadt – feiert Schawuot“ statt. Das jüdische Schawuot-Fest erinnert an die Übergabe der Tora an Mose auf dem Berg Sinai, weshalb das Jüdische Museum Wien als Nachklang zum Fest Tora-Schmuck zeigt. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Dauerausstellung erleben die Teilnehmer*innen, wie und warum man die Tora schmückt, welche Künstler*innen sie fertigten und warum „Recycling“ nicht verboten ist.

Im Rahmen des Internationalen Museumstages am Donnerstag, 18. Mai 2023, präsentiert das Jüdische Museum Wien von 15.00 bis 16.00 Uhr eine Sonderführung unter dem Titel „Nachhaltigkeit oder die Reparatur der Welt“. Das ethische Prinzip „Tikkun Olam“, von den jüdischen Kabbalisten mit „Wiederherstellung der Harmonie“ übersetzt, führt durch das Museum. Den Teilnehmer*innen begegnen interessante Objekte, welche der Verbesserung der Welt bestimmt nicht schaden. Vom wöchentlichen Ruhetag der Menschen bis zum Schmitta-Jahr, in dem die Natur ausruhen soll, spannt sich der Bogen von Bäumen, die Neujahr feiern, bis zum Keren Kajemet Leisrael, eine Organisation, die die Gegenwart und Zukunft Israels grüner machen will. Um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter +43 1 535 04 31 - 1537 u. - 1538 oder per E-Mail an tours@jmw.at. Teilnahme mit Führungsticket 3 Euro und gültigem Eintrittsticket.

Am Sonntag, 7. Mai 2023, findet im Museum Judenplatz von 16.30 bis 17.30 Uhr eine Führung durch die Dauerausstellung „Unser Mittelalter! Die erste jüdische Gemeinde in Wien“ statt. Die umfangreiche Ausstellung ermöglicht Besucher*innen, das jüdische Mittelalter zu entdecken und neue Erkenntnisse zum jüdischen Leben in Wien zu gewinnen.



Um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter +43 1 535 04 31 - 1537 u. - 1538 oder per E-Mail an tours@jmw.at. Teilnahme mit Führungsticket 3 Euro und gültigem Eintrittsticket.

100 Missverständnisse über und unter Juden​

Am 14., 21. und 28. Mai 2023 um 16.30 Uhr wird den Besucher*innen die aktuelle Wechselausstellung im Jüdischen Museum vorgestellt: „100 Missverständnisse über und unter Juden“. Ist es so? Oder so? Oder doch ganz anders? Die Ausstellung begegnet 100 Missverständnissen über und unter Juden mit spannenden Objekten, mit Augenzwickern, Ironie oder einem Lächeln. Die ungewöhnliche Architektur überrascht mit besonderen Sichtachsen und regt zum Denken und Diskutieren an.

Um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter +43 1 535 04 31 - 1537 u. - 1538 oder per E-Mail an tours@jmw.at. Teilnahme mit Führungsticket 3 Euro und gültigem Eintrittsticket.

Buchpräsentation: Lena Rothstein „ANGEKOMMEN – eine HEIM-KEHR

Am Montag, 8. Mai 2023 um 18.30 Uhr präsentiert Lena Rothstein ihr Buch „ANGEKOMMEN – eine HEIM-KEHR“. Die Sängerin und Schauspielerin schildert in ihrer Autobiografie, anlässlich der Heimkehr ihrer Eltern aus der Emigration, wie aus ihrer damaligen Perspektive als Kind der zweiten Generation das Schicksal von Holocaust-Überlebenden und Nachkommen der Opfer aus ihrer Familie für sie ein nachhaltiger Eindruck entstand. Weiters zitiert sie aus Briefen ihrer Großeltern, die erst fünf Jahre nach Ende des Krieges, nach deren Ermordung durch die Nazis gefunden wurden und in denen ein Familiengeheimnis enthüllt wird, mit dem sie als Kind einigermaßen überfordert, umzugehen hat. Sie erzählt von ihrem künstlerischen Weg zur jüdischen Kultur, von den zahlreichen Konzerten, Tourneen und den gemeinsamen vergnüglichen und auch schmerzlichen Erfahrungen mit Mitarbeitern und Managern, und man erfährt wie ihre eigenen Lieder, Texte und Produktionen mit Musikern aus den verschiedensten Sparten entstanden.

Um Anmeldung wird gebeten: Telefonisch unter +43 1 535 04 31 - 1510 oder per E-Mail an events@jmw.at. Der Eintritt ist frei!

Benefizkonzert zugunsten der 7. Österreichischen Kulturtage in Tel Aviv

Die Österreichischen Kulturtage in Tel Aviv wurden 2013 von Judith Weihnmann-Stern ins Leben gerufen und feiern dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Konzerte in diesem Rahmen werden im November in Tel Aviv stattfinden. Die Künstler*innen, die bei den Kulturtagen in Israel auftreten werden, bieten am Mittwoch, 10. Mai 2023 um 19.00 Uhr Leckerbissen aus ihrem Israel-Programm. Der Bogen reicht von den schönsten Operettenmelodien und Wienerliedern über Jiddisches, Klezmer und Jüdisch-Wienerischem bis hin zu fulminantem Csardas. Ein fulminanter Abend im Museum Dorotheergasse mit Sasha Danilov, Eva Dworschak, Gerhard Ernst, Roman Grinberg, Franz Gürtelschmied und Lior Kretzer.

Tickets sind gegen eine (Mindest-)Spende von 38 Euro erhältlich unter: +43 650 364 55 75 oder per E-Mail an tickets@wien-telaviv.com. Die Tickets werden in der Reihenfolge vergeben, in der die Spenden auf das Konto des Vereins „Wien - Tel Aviv“ einlangen.

Alle Führungen im Überblick: www.jmw.at/fuehrungen

Alle Veranstaltungen im Überblick: www.jmw.at/events

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.





Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at