Reminder: Eröffnungsfeier neues Primärversorgungsnetzwerk am 3. Mai 2023 um 18 Uhr

Hacker/Ferrari/Huber bei Eröffnung von PVE Simmering

Wien (OTS) - Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Mario Ferrari, Vorsitzender des Landesstellenausschusses Wien der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), und der Wiener Ärztekammer-Vizepräsident Erik Randall Huber eröffnen gemeinsam das neue Primärversorgungsnetzwerk Simmering.

Die Ordination Dr. Miran Arif unter dem neuen Namen „Doctorum – Zentrum für Allgemeinmedizin“ in der Simmeringer Hauptstraße 101 und die Ordination Dr. Thomas Freyschlag in der Kopalgasse 55/11/1 schließen sich als Netzwerkpartner zusammen, um das erweiterte Leistungsspektrum der Primärversorgung in Simmering anbieten zu können. Als dritter Arzt unterstützt Dr. Philipp Sabanas im „Doctorum – Zentrum für Allgemeinmedizin“. Dr. Miran Arif ist zusätzlich Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie.

Eröffnungsfeier Primärversorgungsnetzwerk Simmering

Teilnehmer:

- Peter Hacker, Gesundheitsstadtrat Wien

- Mario Ferrari, Vorsitzender des Landesstellenausschusses Wien der Österreichischen Gesundheitskasse

- Erik Randall Huber, Wiener Ärztekammer-Vizepräsident



Wir bitten um Anmeldung unter presse @ oegk.at

Datum: 03.05.2023, 18:00 Uhr

Ort: doctorum - Primärversorgungsnetzwerk in Simmering

Simmeringer Hauptstraße 101 / 2. Stock, 1110 Wien, Österreich

