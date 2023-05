Wings for Life World Run am 7. Mai: Casinos Austria als verlässlicher Partner des weltumspannenden Charity-Laufevents

Wien (OTS) - Casinos Austria unterstützt das größte Laufereignis der Welt, sichtbar gemacht unter anderem mit dem Glückskilometer 13 beim Flagship Run in Wien. Alle Startgelder und Spenden des Events kommen der Rückenmarksforschung zugute. In der Casino Area am Rathausplatz warten unterhaltsame Casino Spiele mit attraktiven Gewinnen.

Der Wings for Life World Run ist kein Lauf wie jeder andere. Sein Leitspruch „Laufen für die, die es selbst nicht können“ ist Programm: Die Einnahmen aus allen Startgeldern und Spenden weltweit fließen in die Rückenmarksforschung. Seit der Gründung des Laufs 2014 wurden so mehr als 38 Millionen Euro gesammelt.

Anders ist auch der Lauf selbst, der am 7. Mai weltweit zur gleichen Zeit startet. Die Läufer:innen beginnen bei den organisierten Flagship Runs zwar gemeinsam und nehmen die selbe Route in Angriff, es gibt jedoch keine feste Ziellinie und damit auch keine vorgegebene Laufdistanz. Der Lauf der Teilnehmer:innen ist dann beendet, wenn das Catcher Car sie eingeholt hat. Nach diesem Prinzip funktionieren auch die individuellen Läufe mit der Wings for Life World Run App – hier nimmt das Catcher Car virtuell die Verfolgung auf.

Casinos Austria ist wie schon 2022 Sponsor des Wings for Life World Runs in Wien. Die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur, weshalb Casinos Austria sein Sponsorengagement bei dieser wichtigen Initiative bereits bis 2025 verlängert hat. Die eigenen Mitarbeiter:innen werden Teil des Events sein, über 50 Läufer:innen aus der Zentrale und den Casinos werden an den Start gehen. Über das unternehmensinterne Corporate-Volunteering-Programm unterstützen mehr als 20 freiwillige Helfer:innen der Unternehmensgruppe den Ablauf der Veranstaltung.

„Unsere Vision ist es, Menschen glücklich zu machen. Manchmal im Kleinen, manchmal mit dem großen Gewinn, ganz oft auch einfach durch einen entspannten Abend in einem unserer Casinos. Bei all dem ist uns natürlich bewusst, dass Glück ein ganz individuelles Gefühl ist. Wieder gesund zu werden gehört wohl zu den größten Geschenken, ist aber oft auch mit aufwendiger Forschungsarbeit verbunden und es ist großartig, dass es Events wie diesen gibt, die damit die Hoffnung auf Genesung möglich machen. Als überzeugter Sponsor leisten wir sehr gerne auf mehrfache Weise unseren Beitrag zum Erfolg des Events und freuen uns, dass wir mit unserer Kernkompetenz, dem Spiel, zusätzliche kleine Glücksmomente schaffen können. Damit es ein Event wird, bei dem alle gewinnen und wieder alle gesund uns glücklich sein können“, so Erwin van Lambaart, Generaldirektor Casinos Austria.

Das Engagement des Unternehmens findet sich am Flagship Run in Wien in ganz besonderer Weise wieder. Casinos Austria widmet den 13. Kilometer der Laufstrecke – von der Friedensbrücke entlang des Donaukanals stadteinwärts – in einen Glückskilometer um, das entsprechende Branding wird die Läufer:innen ein Stück des Weges begleiten. Nach absolviertem Lauf erhalten alle Teilnehmer:innen als individuellen „Glücksmoment“ ihr persönliches Foto beim Durchlaufen des 13. Kilometers und einen Gutschein für den nächsten Casino Besuch.

Im Entertainmentbereich „best in class“ zu sein, auch diesen Anspruch verfolgt man bei Casinos Austria. Deswegen wird ein Teil des Rathausplatzes rund um den Wiener Flagship Run zwei Tage lang zur „Casino Area“. Spannendes Spiel wird den Gästen hier in drei Varianten geboten: Neben dem beliebten Riesenroulette und Speed Poker kann man bei der „Croupier Challenge“ die Rollen tauschen und seine Fähigkeiten als Croupière bzw. Croupier ausprobieren. Bei allen Spielen warten Casino Voucher und Merchandisingartikel als Preise. Zusätzlich gibt es den Hautpreis beim Riesenroulette zu holen: Ein Fortuna Wochenende in Salzburg für zwei Personen inkl. zwei Übernachtungen, Führung durch den Hangar-7 und Abendessen im haubenprämierten Restaurant „Ikarus“, sowie Begrüßungsjetons für einen unterhaltsamen Besuch des Casino Salzburg. Die Verlosung findet am Sonntag, dem 7. Mai um 10.50 Uhr in der „Casino Area“ statt.

Die Casino Area ist Samstag, den 6. Mai von 12.00 – 18.00 Uhr und Sonntag, den 7. Mai von 10.00 – 19.00 Uhr geöffnet. Weitere Infos sind auf sponsoring.casinos.at abrufbar.





Rückfragen & Kontakt:

Patrick Minar

Managing Director

Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43 (1) 53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ casinos.at

Website: www.casinos.at



Peter Prostrednik

Head of Sponsoring

Casinos Austria AG

Tel.: +43 (1) 53440 – 22337

E-Mail: peter.prostrednik @ casinos.at

Website: www.casinos.at