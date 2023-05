Wiesenthal und Freud am 4. Mai im Bezirksmuseum 16

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen einer „Interaktiven Museumsführung“ kann das Publikum am Donnerstag, 4. Mai, im Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19 b, Eingang: an der Rückseite des Amtsgebäudes) sechs Persönlichkeiten aus alten Zeiten treffen. Bei der um 19.00 Uhr beginnenden Veranstaltung handelt es sich um ein Theater-Projekt der Kultur-Vereinigung „Beseder – Verein für darstellende Kunst“. An mehreren Stellen im Museum erwartet die Gäste ein eindrucksvolles „Historisches Stationen-Theater“, wo Monologe von Eugenie Schwarzwald, Grete Wiesenthal, Adelheid Popp, Robert Musil, Sigmund Freud und Karl Lueger zu hören sind. Der Eintritt ist frei. Das ehrenamtliche Museumsteam (Leitung: Jochen Müller) erhofft Spenden. Anmeldungen nimmt das Ensemble „Beseder“ per E-Mail an: hello@beseder-theater.com.

Dieser Theater-Abend hat den Titel „Unmögliche Interviews“ und wird durch den „Zukunftsfonds der Republik Österreich“ und von anderen Partnern gefördert. Nach dem Rundgang beantworten die Darsteller*innen individuelle Fragen der Besucher*innen. An der sehenswerten Produktion sind Tania Golden (Regie, Moderation), Susanne Höhne (Text-Arrangement, Dramaturgie) und Irina Mocnik (Assistenz) beteiligt. Es treten die famosen Schauspieler*innen Viktoria Hillisch, Elena Hückel, Marie Theres Müller, Samuel Pock, Roman Johannes Kornfeld und Christoph Lukas Hagenauer (bzw. Benjamin Spindelberger) auf. Angaben über die Vorführung im Internet: www.beseder-theater.com.

Für Auskünfte über das Ottakringer Bezirksmuseum (Öffnungszeit, bezirksgeschichtliche Sammlungen, Sonder-Veranstaltungen, etc.) stehen die freiwillig engagierten Bezirkshistoriker*innen gerne zur Verfügung: Telefon 4000/16 127. Nähere Informationen via E-Mail: bm1160@bezirksmuseum.at.

