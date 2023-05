HÖRENSWERT: „Migräne – Gewitter im Kopf“

Ein Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK)

Wien (OTS) - Die Neurologin Dr. Sonja-Maria Tesar informiert in der neuesten Folge des Podcasts HÖRENSWERT über innovative Forschungsansätze in der Behandlung von Migräne. Im Bereich der Digitalen Gesundheitsanwendungen ermöglicht die ÖGGK Betroffenen ein besonderes Angebot.

Kopfschmerzen gelten als eine der am weitesten verbreiteten neurologischen Erkrankung weltweit. Bei Migräne sind diese besonders stark und werden oft von weiteren Beschwerden wie Lichtempfindlichkeit oder Übelkeit begleitet.

An Migräne leiden weltweit etwa 13 Prozent der Bevölkerung – das sind in Österreich etwa 1 Million Menschen! Frauen sind häufiger betroffen als Männer.*

Bei manchen Menschen treten sogenannte Migräneanfälle vereinzelt auf, andere wiederum sind durch Migräne jeden Monat für mehrere Tage außer Gefecht gesetzt. Viele Betroffene sehen sich aufgrund einer langjährigen unbehandelten Migräne in ihrem täglichen Leben besonders eingeschränkt.

Über aktuelle Behandlungsmethoden und innovative Forschungsansätze zum Thema Migräne sowie persönliche Erfahrungen aus dem Austausch mit Migräne-Betroffenen spricht die Neurologin Dr. Sonja-Maria Tesar, Präsidentin der Österreichischen Kopfschmerzgesellschaft, mit Moderatorin Denise Seifert in der 25. Episode von HÖRENSWERT.

Hilfe erhalten Betroffene auch über die Selbsthilfegruppe Kopfweh mit Vorträgen in vielen Bundesländern. www.shgkopfweh.at

Zu hören ist diese sowie alle weiteren Podcast-Folgen von HÖRENSWERT unter www.oeggk.at/podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen!





MIGRÄNE-BEHANDLUNG MIT DIGA

Einer der Therapieansätze, auf die Frau Dr. Tesar im Podcast eingeht, ist jener der personalisierten Ernährung. Denn Studien belegen, dass starke Blutzuckerschwankungen Migräne-Attacken auslösen können.

Hier können so genannte Digitale Gesundheitsanwendungen (DIGA) hilfreich sein, also als Medizinprodukte zertifizierte Apps.

Hierzulande ist eine Erstattung von DIGA - im Gegensatz etwa zu Deutschland - durch die Sozialversicherung noch nicht gegeben. Daher hat sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) als gemeinnützige Organisation entschieden, für Betroffene einen Teil der Kosten einer Therapie mit der App "Ebby" zur Migräneprophylaxe zu übernehmen.

Die DIGA „Ebby“ unterstützt Sie bei der personalisierten Ernährungstherapie bei Migräne. Mit Hilfe der App können Betroffene austesten, welche Mahlzeiten bei ihnen Migräne auslösen, und ihre Ernährung anhand eines individuellen Reports und einem Gespräch mit einer Ernährungsexpertin personalisieren, um ihre Migränetage nachhaltig zu reduzieren.

Nähere Infos: www.ebbyhealth.at

Das Angebot der Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze:

Dank einer Zuzahlung der ÖGGK ist das Gesamtpaket (App, Sensor, Gespräch mit einer Ernährungsexpertin,…) für nur Euro 313,- inkl. USt. erhältlich. (Marktpreis: Euro 690.- inkl. Ust).

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unser Generalsekretariat: gesellschaft @ oeggk.at bzw. 01/ 996 80 92.

Es besteht kein rechtlicher Anspruch und die Aktion gilt nur so lange, bis die finanziellen Mittel dafür erschöpft sind.



Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) blickt auf eine 130-jährige Geschichte zurück und widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1893 dem Thema Gesundheit. Lange Zeit vor allem als Trägerin der Privatklinik Goldenes Kreuz bekannt, konzentriert sich die Gesellschaft heute als gemeinnütziger Verein auf Gesundheitsförderung und -prophylaxe. Unter dem Leitgedanken „Wir begleiten Sie durchs Leben – durch alle Lebensphasen und in allen Lebensbereichen.“ bietet die ÖGGK Gesundheitsangebote etwa im Bereich Ernährung oder Bewegung, Begünstigungen im medizinischen Bereich, Vorträge sowie Veranstaltungen im Kunst- und Kultursektor. www.oeggk.at

HÖRENSWERT – Gesundheit im Fokus

HÖRENSWERT beleuchtet Gesundheit im ganzheitlichen Sinn. Seelische oder mentale Aspekte kommen im Podcast ebenso zum Zug wie Fragen der körperlichen Gesundheit. Ganz im Sinn der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, ein gemeinnütziger Verein, der sich der Vorsorge verschrieben hat. Moderatorin Denise Seifert holt demnach PsychotherapeutInnen ebenso vors Mikrofon wie MedizinerInnen, WissenschaftlerInnen oder ProfisportlerInnen.

Produktion: Georg Gfrerer/www.audio-funnel.com

Konzept und Grafik: accelent communications/www.accelent.at

www.oeggk.at/podcasts

