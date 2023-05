Continentale Assekuranz Service GmbH: Josef Seyr verstärkt Geschäftsführung (FOTO)

Wien (ots) - Mag. Josef Seyr ist seit 1. Mai 2023 Geschäftsführer der Continentale Assekuranz Service GmbH, Wien, und Repräsentant der Continentale vor Ort. Sein Handwerk hat der 46-Jährige von Grund auf bei der Allianz Versicherung gelernt. Außerdem legte er die Prüfung zum Vermögensberater und zum akademischen Finanzdienstleister (FAF) ab. Darüber hinaus absolvierte er den Lehrgang Sozialkapital sowie ein berufsbegleitendes Doppelstudium im Bereich Betriebswirtschaft/Finance mit den Abschlüssen Magister und Master of Business Administration.

Im Vertrieb von Versicherungen hat Mag. Seyr vielfältige Praxiserfahrungen gesammelt. Insbesondere war er in unterschiedlichen Managementfunktionen bei der UNIQA Versicherung tätig, wo er unter anderem den Bereich Vertriebsunterstützung Personenversicherung leitete. Zuletzt verantwortete er die Strategie des Partnervertriebes bei der Österreichischen Beamtenversicherung. Nach rund 20 Jahren Berufserfahrung ist der gebürtige Oberösterreicher bestens in der Versicherungsbranche sowie in der unabhängigen Finanzvertriebsszene vernetzt.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem bietet sie fondsgebundene Rentenversicherungen an. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

