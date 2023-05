FPÖ – Nepp fordert Sofortmaßnahmenpaket gegen Klimaterroristen

Wo sind Bürgermeister Ludwig und Innenminister Karner, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten?

Wien (OTS) - Nach der heutigen Totalblockade in Wien fordert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, ein sofortiges Maßnahmenpaket gegen die Klimaterroristen. Im gesamten innerstädtischen Bereich gab es weder beim Individualverkehr, noch bei den Straßenbahnen und Autobussen ein Weiterkommen. Auch für Einsatzkräfte gab es kein Durchkommen. „Eine kleine Gruppe von wahnsinnig gewordenen Apokalyptikern nimmt eine zwei Millionen Einwohnerstadt in Geiselhaft und sorgt dafür, dass zigtausende Menschen zu spät zur Arbeit, in die Schule und Kranke nicht mehr rechtzeitig in Spitäler kommen. Es reicht jetzt endgültig“, so Nepp.

Nepp verlangt einen umgehenden Gipfel mit u.a. Bürgermeister, Innenminister und Justizministerin. „Offensichtlich haben die Behörden nicht genug Möglichkeiten, um gegen diese Blockierer rasch und mit voller Härte durchzugreifen. Ich frage mich, wo sind SPÖ-Bürgermeister Ludwig und ÖVP-Innenminister Karner, um Maßnahmen zu setzen, damit diesem Treiben ein für alle Mal ein Ende bereitet wird. Diese rot-schwarze Tatenlosigkeit wird von der Wiener Bevölkerung nicht mehr länger toleriert werden“, so der Wiener FPÖ-Obmann.

