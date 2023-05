Elf Verkehrstote in der vergangenen Woche

97 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 1. Mai 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben fünf Pkw-Lenker, drei Pkw-Mitfahrer, ein Fußgänger, ein Leichtmotorradlenker und ein Radfahrer bei zehn Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montag, 24. April 2023, im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, bei dem zwei Pkw-Insassen getötet wurden. Ein 65-jähriger ungarischer Lenker eines Sattelzugs kam auf einer Schnellstraße in das rechte Bankett und streifte dabei die Leitschiene. Durch diesen Umstand verriss er sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Die 50-jährige ungarische Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr reagieren und wurde unter dem Sattelzug in die Leitschiene gedrückt. Sie und ihre 16-jährige Beifahrerin erlitten durch den Zusammenprall tödliche Verletzungen und verstarben an der Unfallstelle. Der Lenker des Sattelzugs wurde durch den Zusammenstoß aus dem Führerhaus geschleudert und kam mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn zum Liegen. Im Zuge des Rückstaus kam es zu Folgeunfällen mit leichten Verletzungen der Fahrzeuginsassen. Die Schnellstraße musste für mehrere Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Am verlängerten Wochenende, zwischen Freitag und Montag, verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.





Vier Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, drei auf einer Landesstraße L, zwei auf einer Schnellstraße und je eine auf einer Autobahn und Gemeindestraße ums Leben. Fünf Verkehrstote mussten in Niederösterreich, drei in Oberösterreich und je einer im Burgenland, Salzburg und der Steiermark beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursache waren in vier Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit, in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall eine Alkoholisierung. Bei zwei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Fünf Unfälle waren Alleinunfälle, zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige und zwei Todesopfer verwendeten keinen Sicherheitsgurt.





Vom 1. Jänner bis 1. Mai 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 97 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 112 und 2021 84.

