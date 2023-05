REMINDER: Virtuelles Pressegespräch im Vorfeld des PHARMIG ACADEMY Rare Diseases Dialogs

Ein zentraler Finanzierungstopf – die Lösung für einen langfristigen und einheitlichen Zugang zu neuen Therapien im Bereich seltener Erkrankungen?

Wien (OTS) - Die Finanzierung hoch spezialisierter Therapien bei seltenen Erkrankungen ist in Österreich auf Grund aktueller Mechanismen im Gesundheitssystem uneinheitlich. Zudem sind Betroffene oft ungleichmäßig über das Bundesgebiet verteilt. Um sie flächendeckend versorgen zu können, ist ein bundesweiter Finanzierungstopf Thema in den laufenden Finanzausgleichsverhandlungen und wird bereits in ersten Ansätzen umgesetzt.

Doch inwieweit ist ein Finanzierungstopf die Lösung, um die Versorgung von Patientinnen und Patienten langfristig über alle Bundesländer hinweg zu harmonisieren? Welche konkreten Möglichkeiten könnte er für die Behandlung von Menschen mit seltenen Erkrankungen schaffen? Wo liegen seine Grenzen?

Im Rahmen des virtuellen Pressegesprächs der PHARMIG ACADEMY am 3.5.2023 von 10:00 bis 10:45 Uhr haben Sie als Medienvertretende die Möglichkeit, dazu mit folgenden Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen:

ao. Univ.-Prof. Dr. Daniela Karall , Stellv. Direktorin der Innsbrucker Kinderklinik, Abt. für Pädiatrie | Bereich Angeborene Stoffwechselstörungen | Medizinische Universität Innsbruck | Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde und Obfrau des Vereines Forum Seltene Krankheiten

, Stellv. Direktorin der Innsbrucker Kinderklinik, Abt. für Pädiatrie | Bereich Angeborene Stoffwechselstörungen | Medizinische Universität Innsbruck | Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde und Obfrau des Vereines Forum Seltene Krankheiten Dr. Sylvia Nanz , Medical Director | Pfizer Corporation Austria und stellvertretende Vorsitzende | PHARMIG Standing Committee Rare Diseases

, Medical Director | Pfizer Corporation Austria und stellvertretende Vorsitzende | PHARMIG Standing Committee Rare Diseases Hon. Prof. (FH) Dr. Bernhard Rupp , MBA, Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik | Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

, MBA, Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik | Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich Mag. Dominique Sturz, Obfrau-Stv. | Pro Rare Austria, Patient Advocate Usher Syndrome & Rare Diseases

Moderation des Pressegesprächs: Peter Richter, PHARMIG

Datum: 03.05.2023, 10:00 - 10:45 Uhr

Ort: via Microsoft Teams



Anmeldungen bitte bei Peter Richter unter peter.richter @ pharmig.at. Den Link zur Veranstaltung erhalten Sie nach der Anmeldung. Gerne können Sie bereits im Vorfeld Ihre Fragen zum oben genannten Themenkreis schicken!

Sie sind herzlich eingeladen, darüber hinaus auch am Rare Diseases Dialog teilzunehmen. Die Hybrid-Veranstaltung findet am 3. Mai 2023 um 16:00 Uhr statt.



Über die PHARMIG ACADEMY: Die PHARMIG ACADEMY ist das Aus- und Weiterbildungsinstitut der PHARMIG, des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs. Sie bietet Seminare, Lehrgänge und Trainings zu allen Themen des Gesundheitswesens. Das Angebot orientiert sich an aktuellen Entwicklungen und richtet sich an alle, die Interesse am Gesundheitsbereich haben bzw. darin tätig sind. Das Format des RARE DISEASES DIALOG bietet allen Betroffenen, Interessierten und relevanten Akteuren eine offene Diskussionsplattform zu aktuellen Themen im Bereich der seltenen Erkrankungen.

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige, parteipolitisch unabhängige Interessenvertretung der pharmazeutischen Industrie in Österreich. Die rund 120 Mitgliedsunternehmen (Stand Mai 2023) mit ca. 18.000 Mitarbeitern decken den heimischen Arzneimittelmarkt zu gut 95 Prozent ab. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

