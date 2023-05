Anmeldestart für „72 Stunden ohne Kompromiss“!

Österreichs größte Jugendsozialaktion geht in die 11. Runde! Organisiert von der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3.

Nach dem durch die Corona-Pandemie schwer planbaren, aber erfolgreich durchgeführten 10. Durchgang ist es nun endlich soweit:

Vom 18. bis 21. Oktober 2023 setzen tausende Jugendliche in Österreich wieder ein Zeichen der Solidarität. Sie werden im Rahmen von „72 Stunden ohne Kompromiss“ zeitgleich an hunderten Orten in ganz Österreich mit viel Einsatz, Kreativität und Teamgeist zeigen, dass soziales Engagement Spaß macht und wie wichtig es ist, zu helfen.

Anmeldestart für Teilnehmer*innen

Ab sofort können sich Jugendliche für „72 Stunden ohne Kompromiss“ anmelden. Der elfte Durchgang, der unter dem Motto „Be the Change“ stattfindet, bietet wie bereits 2021 wieder eine besondere Beteiligungsmöglichkeit für die Jugendlichen: „Mit einem „Do It“-Projekt können Jugendliche selbst entscheiden, wo und wie sie ihr Engagement und ihre Zeit während der Aktion einbringen. Jugendliche wissen oft ganz genau, wo in ihrer Umgebung Veränderung notwendig ist und wo es helfende Hände braucht“, erklärt Tobias Kirschner, ehrenamtlicher Vorsitzender der Katholischen Jugend Österreich.

Christina, Teilnehmerin aus dem letzten Durchgang, steht bereits in den Startlöchern: „Dieses endlich mal wieder etwas gemeinsam tun, ist unglaublich. Wir können wirklich etwas bewirken!“

Damit das besondere Engagement der Teilnehmer*innen in ganz Österreich spürbar wird und über die Projektschauplätze hinaus wirken kann, wird Hitradio Ö3 auch heuer wieder die große Bühne für „72 Stunden ohne Kompromiss“ sein. Ö3 wird im ganzen Land unterwegs sein und live von verschiedenen Projekten berichten. So können alle direkt miterleben, was es bedeutet, für andere Menschen einzustehen, Zeit zu spenden und aktiv zu werden – und daher begleitet Ö3 die Aktion auch schon von Beginn an mit großer Begeisterung.

Projekte einreichen

Bereits seit Jänner können Einrichtungen wie Vereine, Institutionen, Organisationen, Pfarren oder karitative Einrichtungen Projekte einreichen. Gesucht sind Formate, die gemeinnützig und pädagogisch sinnvoll sind und im Aktionszeitraum gelöst werden können. Sei es Einrichtungen barrierefrei umgestalten, einen Gemeinschaftsgarten anlegen oder eine Jugendnotschlafstelle unterstützen: die Bandbreite möglicher Aufgaben, die Jugendliche während der „72 Stunden ohne Kompromiss“ im Team lösen können, ist groß.

„Die Aktion ‚72 Stunden ohne Kompromiss‘ zeigt uns jedes Jahr aufs Neue, wieviel Spaß und Freude es bereiten kann, gemeinsam für Toleranz & gesellschaftlichen Zusammenhalt einzustehen“, zeigt sich Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich, erfreut. „Das soziale Engagement, das unsere Teilnehmer*innen mit ihren Projekten beweisen, ist unheimlich wertvoll – nicht nur für die Menschen, denen damit geholfen wird, sondern auch für die Helfenden selbst. Ich möchte mich bereits jetzt herzlich bei allen Teilnehmer*innen sowie bei allen bedanken, die dieses großartige Projekt für unsere Jugendlichen ermöglichen.“

Projekteinreichungen sowie die Anmeldung für die Teilnehmer*innen sind ab sofort auf www.72h.at möglich. Hier ist auch eine Liste aller Projektkriterien sowie weitere Ideen zu möglichen Projekten zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

Magdalena Weigl

Katholische Jugend Österreich

+43 664 88680665

magdalena.weigl @ kath-jugend.at



Melanie Wenger-Rami

Presse & PR Caritas Österreich

+43 676 780 46 77

melanie.wenger-rami @ caritas-austria.at



Petra Kulis-Jesenko

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

+43 136 069 191 20

Petra.kulis @ orf.at