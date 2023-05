ÖFB-Cupfinale Klagenfurt: Karner dankt Einsatzkräften

Mehr als 1.000 Polizeibedienstete vieler verschiedener Einheiten im erfolgreichen Einsatz für eine größtenteils friedliche Sportgroßveranstaltung

Wien (OTS) - „Die Polizistinnen und Polizisten, die beim gestrigen Cupfinale in Klagenfurt eingesetzt waren, haben einen wichtigen Beitrag zu einem gelungenen Fußballfest geleistet“, sagte Innenminister Gerhard Karner nach dem ÖFB-Cupfinale. „Mein ausdrücklicher Dank gilt allen, die an der Vorbereitung und an der Durchführung dieses schwierigen Einsatzes mitgewirkt haben.“

Da für dieses Spiel mehr als 30.000 Fans nach Klagenfurt kamen, waren eine umfassende und akribische Einsatzvorbereitung notwendig gewesen. Die Abwicklung dieses Großeinsatzes erfolgte durch mehr als 1.000 Bedienstete. Mit Ausnahme aus Vorarlberg standen Polizistinnen und Polizisten aus allen Bundesländern im Dienst.

Verschiedenste Einheiten für einen erfolgreichen Einsatz

Der umfassende Polizeieinsatz erfolgte in Klagenfurt zu Boden und in der Luft: Am Boden sorgten u.a. verschiedene Einsatzeinheiten, ein Kontingent der WEGA, die Verkehrspolizei und Spezialbeamte des szenekundigen Dienstes für die Sicherheit aller Fans und auch aller anderen Menschen im Einsatzraum. In der Luft unterstützten ein Polizeihelikopter und Drohnenteams, um der Einsatzleitung jederzeit ein Lagebild zu ermöglichen.

Die mehr als 30.000 Fans verhielten sich zum größten Teil diszipliniert und friedlich. Die Polizei musste nur vereinzelt einschreiten und Anzeigen legen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at