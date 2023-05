Arch Street Capital Advisors expandiert in die Infrastruktur

New York (ots/PRNewswire) - Arch Street Capital Advisors, LLC, ("Arch Street"), ein führendes Immobilieninvestment- und Beratungsunternehmen, freut sich, seinen Einstieg in den Infrastruktursektor bekannt zu geben. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Durchführung erfolgreicher Investitionen in Immobilien erweitert Arch Street seinen Schwerpunkt auf Infrastrukturinvestitionen, die ähnlichen Investitionsprinzipien und -themen folgen.

Die Entscheidung, in den Bereich der Infrastrukturinvestitionen zu expandieren, basiert auf einem spezifischen Mandat, das Arch Street von einem seiner bestehenden Kapitalpartner erhalten hat. „Wir freuen uns, unseren Investmentfokus auf den Bereich Infrastruktur auszuweiten", so Anup Patel, CEO von Arch Street Capital Advisors. „Mit unserer nachweislichen Erfolgsbilanz bei Immobilieninvestitionen sind wir zuversichtlich, dass wir den gleichen strategischen und sorgfältigen Ansatz auch bei Infrastrukturinvestitionen anwenden können. Unser Team freut sich darauf, neue Anlagemöglichkeiten zu erkunden, die mit unserer Anlagephilosophie übereinstimmen und zu nachhaltigen Investitionen auf der ganzen Welt beitragen."

Im Auftrag seines institutionellen Kapitalpartners sucht Arch Street nach passiven Infrastrukturinvestitionen in allen Sektoren und in allen geografischen Regionen. Die Vermögenswerte müssen für eine Dauer von mehr als 20 Jahren an Gegenparteien mit Investment-Grade-Rating verleast oder vertraglich gebunden werden, wobei die Gegenpartei das gesamte Betriebsrisiko trägt. Zu den Zielsektoren gehören unter anderem Energieerzeugung und -versorgung, Bergbau und Ressourcen, Schifffahrt und Marine, Gesundheitswesen und Telekommunikation. Diese Investitionen werden in bar getätigt, wobei Transaktionen in einer Größenordnung von 200 bis 800 Mio. US-Dollar mit einer Kapazität von bis zu 3 Mrd. US-Dollar bevorzugt werden.

Die Infrastrukturinvestitionen werden sich auf Projekte konzentrieren, die Wirtschaftswachstum unterstützen, nachhaltige Entwicklung fördern und die Lebensqualität der Gemeinden verbessern. Arch Street freut sich darauf, neue Investitionsmöglichkeiten zu erkunden, die einen Mehrwert für seine Kapitalpartner darstellen.

Arch Street Capital Advisors ist ein Immobilieninvestment- und Beratungsunternehmen mit umfassendem Serviceangebot. Arch Street ist darauf spezialisiert, institutionelle Investoren bei ihren Immobilieninvestitionsstrategien zu unterstützen, einschließlich Akquisitions- und Joint-Venture-Beratung, Finanzierungsberatung, Vermögensverwaltung und Dispositionsdienstleistungen. Seit 2003 hat Arch Street seine Kapitalpartner bei Akquisitionen, Dispositionen und Finanzierungen im Wert von mehr als 9,7 Mrd. US-Dollar beraten. Arch Street verwaltet ein breit gefächertes Portfolio von Investitionen in verschiedenen Sektoren, darunter: Industrie, Einzelhandel, Büro, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Studentenwohnungen und Grundstücke.

