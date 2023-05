Gemeinsam für Erinnerung: Gedenkversammlung zum Tag des Sieges in Europa

Wien (OTS) - Am 7. Mai 2023 wird am Schwarzenbergplatz in Wien eine Gedenkversammlung zum 78. Jahrestag der Europabefreiung vom Nationalsozialismus stattfinden. In diesem Jahr ist es wichtiger denn je, sich für Friedensbemühungen und Dialog einzusetzen und die dunkle und zerstörerische NS-Vergangenheit erneut in Erinnerung zu rufen.

Die Gedenkversammlung wird von Reden und Liedern begleitet, es wird eine Schweigeminute geben, sowie die Verkündigung des ewigen Gedächtnisses. Es wird eine Bühne für Redner und Künstler aufgestellt, die Moderation erfolgt auf Deutsch und Russisch. Die Bühne wird mit internationalen Fahnen und Postern dekoriert und Teilnehmer können eigene Fahnen und Bilder von gefallenen oder gelebten Angehörigen des Zweiten Weltkriegs mitbringen, die für Frieden gekämpft haben. Das „unsterbliche Regiment“ trägt das Licht der Geschichte mit sich, um die Erinnerung an diejenigen, die ihr Leben für uns gegeben haben, für immer lebendig zu halten.

Zusätzlich zu dieser Gedenkversammlung ist ein umfangreiches Programm für die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Europa vorbereitet. Das 8. österreichisch-russische Festival „Wien – Stadt der Chöre“ findet vom 6. bis 8. Mai in der Peterskirche und in der Russisch-Orthodoxen Kathedrale zum Heiligen Nikolaus in Wien statt.

In der Russisch-Orthodoxen Kathedrale zum Heiligen Nikolaus in Wien wird am 9. Mai nach der Göttlichen Liturgie ein Dankgebet an den Herrn für die Gabe des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg von 1941-1945 gehalten.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Gedenkversammlung zum 78. Jahrestag der Europabefreiung vom Nationalsozialismus

Datum: 07.05.2023, 15:30 - 18:00 Uhr

Ort: Denkmal zu Ehren der Soldaten der Sowjetarmee

Schwarzenbergplatz, 1030 Wien, Österreich

Url: https://russianaustria.org

Österreichisch-russisches Festival „Wien – Stadt der Chöre“

Datum: 06.05.2023, 15:00 - 15:45 Uhr

Ort: Peterskirche

Peterspl. 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://choir-festival-vienna.com/

Österreichisch-russisches Festival „Wien – Stadt der Chöre“

Datum: 08.05.2023, 15:00 - 15:45 Uhr

Ort: Peterskirche

Peterspl. 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://choir-festival-vienna.com/

Österreichisch-russisches Festival „Wien – Stadt der Chöre“

Datum: 07.05.2023, 18:30 - 19:30 Uhr

Ort: Russisch-Orthodoxe Kathedrale zum Heiligen Nikolaus

Jaurèsgasse 2, 1030 Wien, Österreich

Url: https://choir-festival-vienna.com/

Dankgebet an den Herrn für die Gabe des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg von 1941-1945

Datum: 09.05.2023, 10:00 - 10:30 Uhr

Ort: Russisch-Orthodoxe Kathedrale zum Heiligen Nikolaus

Jaurèsgasse 2, 1030 Wien, Österreich

Url: https://nikolsobor.org

Rückfragen & Kontakt:

Koordinationsrat der Organisationen russischer Landsleute in Österreich

info @ russianaustria.org