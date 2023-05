Wiener Tierschutzverein wählt bei ordentlicher Generalversammlung 2023 neuen Vorstand

Älteste Tierschutz-Organisation Österreichs zieht Resümee der letzten Jahre und blickt positiv in die Zukunft

Vösendorf/Wien (OTS) - Nachdem (aufgrund der Corona-Pandemie) die Generalversammlungen der letzten zwei Jahre nicht stattfinden konnten, fand am Freitag, den 28. April 2023, wieder die ordentliche Generalversammlung und ein Zusammenkommen der Mitglieder des Wiener Tierschutzvereins statt.

Auf der Tagesordnung standen der Bericht der Präsidentin zu den Geschäftsjahren 2019-2021, eine Anpassung der Statuten, die Entlastung des bisherigen Vorstandes und die Wahlen eines neuen Vorstandes und des Schiedsgerichts.

Im neuen Vorstand vertreten sein werden:

MMag. Dr.in Madeleine Petrovic (Präsidentin)

Dr.in Nora Pradl (Vizepräsidentin)

Roland Vehzely (Finanzreferent/Kassier)

Dr. Hans Frey (weiteres Mitglied)

Dr. Martin Reifinger (weiteres Mitglied)

Helga Hummel (weiteres Mitglied)

Elfriede Hörl (weiteres Mitglied)

Im Schiedsgericht vertreten sein werden:

Dr.in Barbara Helige

Prof. Dr. Gerhard Loupal

HR.in Dr.in Christine Trixner

Mag.a Claudia Behrens

Mag.a Nina Zenz

Ersatz: Mag. (FH) Oliver Bayer

"Wir haben in den letzten Jahren vieles im Bereich Tierschutz geschafft", freut sich die einstimmig wiedergewählte Präsidentin. Sie dankt dem bisherigen Vorstand, der in der Sitzung von den Mitgliedern einstimmig entlastet wurde. Aber ergänzt: "Wir haben in den nächsten Jahren viel Arbeit vor uns! Wir versorgen im Jahr über 4.000 Tiere bei uns im Tierschutzhaus Vösendorf. Die Auswirkungen von Corona und die zuletzt stark ansteigende Inflation sind auch an uns als Betreiber des größten Tierheims Europas nicht spurlos vorbeigegangen. Wir stehen finanziell aber auf soliden Beinen. Zudem machen wir im Rahmen unserer juristischen Arbeit und unserer Öffentlichkeitsarbeit auf viele tierschutzrelevante Themen aufmerksam und versuchen auf unterschiedlichen Ebenen Verbesserungen für die Tiere zu erreichen. Eine zentrale Herausforderung der nächsten Funktionsperiode wird die Suche nach einem neuen Standort werden."







