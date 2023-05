Rekord: Bis zu 790.000 sahen ÖFB-Cupfinale im ORF

Meistgesehenes Cupspiel seit 1999; bis zu 560.000 sahen GP von Baku

Wien (OTS) - Ausverkauftes Stadion in Klagenfurt, tolle Stimmung und großes Publikumsinteresse zu Hause: Das gestrige ÖFB-Cupfinale zwischen Rapid und Sturm Graz ließen sich bis zu 790.000 Fußballfans nicht entgehen, im Schnitt sahen die zweite Halbzeit 719.000 bei 29 Prozent Marktanteil und 34 bzw. 50 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen. Damit war das Cupfinale 2023 das meistgesehene Cupspiel seit dem Cup-Derby Sturm – GAK im Jahr 1999.

Groß war auch das Interesse der Motorsportfans an der gestrigen (Sonntag, 30. April 2023) ORF-Live-Übertragung des Grand Prix von Aserbaidschan: Bis zu 560.000 ließen sich das Stadtkurs-Spektakel in Baku via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 502.000 bei 44 Prozent Marktanteil (44 bzw. 57 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit Ernst Hausleitner, Robert Lechner und Thomas Preining zu Mittag live dabei.

