AVISO/Grüne: Morgen, 10 Uhr: Pressekonferenz & Fotoaktion der Grünen vor der iranischen Botschaft mit u.a. Maurer, Ernst-Dziedzic, Disoski

Iranische Community und Grüner Parlamentsklub setzen klares Zeichen für die Proteste in Iran

Wien (OTS) - Klubobfrau Sigi Maurer, die iranische Journalistin Saeedeh Fathi, Menschenrechtssprecherin Ewa Ernst-Dziedzic und Frauensprecherin Meri Disoski versammeln sich mit den Abgeordneten der Grünen und Vertreter:innen der iranischen Exil-Community vor der iranischen Botschaft, um ihre Forderungen an den Botschafter persönlich zu übermitteln. Die Abgeordneten haben Patenschaften für politische Gefangene in Iran übernommen und in diesem Zusammenhang dem iranischen Botschafter in Wien mehrere Schreiben übermittelt.

„Nachdem die Briefe der Abgeordneten an den iranischen Botschafter in Wien unbeantwortet blieben, sowie jegliche Auskunft zum Verbleib politischer Gefangener bisher verweigert wurde, werden die Abgeordneten ihre Briefe persönlich abgeben. Damit setzen wir ein weiteres klares Zeichen der Solidarität mit den feministischen Protesten in Iran. Wir erneuern unsere Forderung an das iranische Regime, die Barbarei gegen die eigene Bevölkerung zu beenden“, sagt Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen.

Bei der Medienaktion wird ein Hinweis für den iranischen Botschafter präsentiert, mit dem die Abgeordneten und Vertreter:innen der iranischen Diaspora unübersichtlich auf ihre Anliegen aufmerksam machen.

Zeit: Dienstag, 02.05.2023, 10.00 - 11.00 Uhr

Ort: vor iranischer Botschaft, Jaurésgasse Ecke Reisnerstraße, 1030 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Pressekonferenz und Fotoaktion der Grünen vor der iranischen Botschaft

Datum: 02.05.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: vor iranischer Botschaft

Jauresgasse 9, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at