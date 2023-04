Lercher/Fürst: Mit Hans Peter Doskozil kann die Sozialdemokratie wieder Wahlen gewinnen!

Eisenstadt (OTS) - „Hans Peter Doskozil ist der Politiker, mit dem die Sozialdemokratie wieder Wahlen gewinnen und für eine Politik sorgen kann, bei der die Vielen in Österreich im Mittelpunkt stehen. Die Chance für einen politischen Neustart in der Republik und für Mehrheiten jenseits von ÖVP und FPÖ war noch nie so groß“, sagen NR Max Lercher und SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst zum aktuellen APA/ATV-„Österreich-Trend“.



„Wo es um die Sorgen und Nöte der Menschen, um die Zukunft, um die Durchsetzungskraft geht, hat Doskozil das höchste Vertrauen. Nicht nur unter den SPÖ-KandidatInnen, sondern auch - und das ist entscheidend - im Vergleich mit den politischen Gegnern“, so Max Lercher: „Das zeigt deutlich, wie stark der Rückhalt für die Inhalte und Ziele des Landeshauptmannes ist. Vom Mindestlohn, über den Kampf gegen die Teuerung bis hin zu den nötigen Veränderungen im Pflege- und Gesundheitswesen - ihm wird zugetraut, das Richtige in Österreich zu tun und die Dinge anzupacken, die von der derzeitigen Bundesregierung und der FPÖ sträflich vernachlässigt werden.“







