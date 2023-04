FPÖ-LR Rosenkranz ruft 5. Niederösterreichischen Tierschutzpreis aus

Preisgelder erhöht – Einreichungen ab sofort bis 31. August 2023 möglich

St. Pölten (OTS) - „Unsere Tiere zu schützen, ihnen in schwierigen Situationen zur Seite zu stehen und nachhaltig für ihr Wohlbefinden zu sorgen“, ist unser Ziel“, sagte die freiheitliche Tierschutzlandesrätin Mag. Susanne Rosenkranz. „Besonders in Niederösterreich gibt es viele engagierte Menschen, die sich vorbildlich um den Tierschutz kümmern. Ihre Projekte sollen mit einem Tierschutzpreis gewürdigt werden, den wir heuer bereits zum 5. Mal ausschreiben“, so Rosenkranz.

Für eine erfolgreiche Bewerbung sind folgende Kriterien notwendig:

Vorbildwirkung, besonderes Engagement und Zukunftsperspektive, Originalität, Innovation und Nachhaltigkeit, artgemäße Tierhaltung u/o Vorbildwirkung, gelebter nachhaltiger Tierschutz, der über die gesetzlichen Verordnungen wesentlich hinausgeht.

Die Projekte sollen bereits vollständig umgesetzt sein, nicht länger als zwei Jahre zurückliegen, und bereits konkrete Erfolge bzw. Wirkung zeigen.

Projekte einreichen und gewinnen!

1. Preis € 6.000,00

2. Preis € 4.000,00

3. Preis € 2.000,00

Zusätzlich erhalten die Preisträger die Möglichkeit, ihr Projekt in einer Publikation des Landes NÖ (Tierschutzjahrbuch) einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Bewerbungen für den 5. NÖ Tierschutzpreis 2023 kann man beim Amt der NÖ Landesregierung einreichen: http://www.noe.gv.at/Tierschutzpreis

Eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz von Tierschützerin und Fernsehmoderatorin Maggie Entenfellner bewertet die Einreichungen und vergibt die begehrten Preise, welche im Rahmen eines Festaktes (geplant am Montag 2. Oktober 2023 im Landtagsitzungssaal St. Pölten) feierlich übergeben werden.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Pressereferat

presse-noe @ fpoe.at

www.fpoe-noe.at