FPÖ – Seidl: War Hackers peinlicher Auftritt in ORF Wien Heute endlich der Anfang vom Ende?

Präpotenz und Realitätsverweigerung des SPÖ-Gesundheitsstadtrats unerträglich

Wien (OTS) - „Der Auftritt von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker im ORF Wien Heute Interview am Freitag war an Präpotenz und Realitätsverweigerung nicht mehr zu überbieten. Wenn in den Wiener Gemeindespitälern fast 1.000 Betten gesperrt sind, hunderte Pflegekräfte und Ärzte fehlen, weil sie ausgebrannt sind und sich neue Tätigkeiten suchen und Hacker dann meint, dass das Management des Gesundheitsverbundes gut arbeitet, dann ist das eine unerträgliche Verhöhnung der Patientinnen und Patienten“, so der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl.



Seidl befürchtet, dass sich die Situation über den Sommer weiter verschlimmern und es zu noch mehr Bettensperren kommen wird. Die Folge sind dann noch längere Wartezeiten für die Patienten. „SPÖ-Bürgermeister Ludwig ist aufgefordert, sowohl die unfähigen topbezahlten Manager des Wiener Gesundheitsverbundes (WiGeV), als auch den überforderten Stadtrat Hacker unverzüglich von ihren Aufgaben zu entbinden“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Gesundheitssprecher.



Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at