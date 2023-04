AK NÖ-Wieser: Klare Absage zu Plänen der Bundesregierung bei Aufweichung des Kündigungsschutzes

St. Pölten (OTS) - „Hände weg vom Kündigungsschutz bei Arbeiterinnen und Arbeitern“, so die klaren Worte von AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzendem Markus zu den Plänen der Bundesregierung, die Fristen durch die Hintertür von 6 Wochen auf bis zu 1 Tag zu reduzieren. Dass eine derart arbeitnehmerfeindliche Idee ausgerechnet vom Arbeitsminister und noch dazu vorm Tag der Arbeit (1. Mai) aufgebracht wird, lässt tief blicken.

Landesweit sind Qualifikation und Fachkräfte gefragter und gesuchter denn je. Anstatt dafür nachhaltige Konzepte endlich umzusetzen, wälzt der Arbeitsminister offenbar Pläne, wie man Arbeitnehmer schneller kündigen kann. „Die Gleichstellung der Kündigungsfristen von Arbeitern und Angestellten darf nicht angetastet werden“, so Wieser. Der AK NÖ-Präsident betont: „Wir beurteilen jede Regierung danach, was sie bereit ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu leisten. Bei dieser Bundesregierung fällt die Bilanz bisher fatal aus“, so Wieser.

