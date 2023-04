Wirtschaftsbund ad Kogler: Klassenkampf kann nicht die Antwort auf schlechte Wahlergebnisse sein

Wien (OTS) - „Mit Verwunderung mussten wir Samstag früh Vizekanzler Kogler zusehen, wie er sich für neue Steuern stark macht und so die Neiddebatte kommunistischer Linkspopulisten bestärkt. Obendrein ist es falsch, dass Erben nichts zahlen: In Österreich werden auch bei Schenkung und Erbe von Grundstücken Steuern gezahlt, und zwar die Grunderwerbsteuer“, so WB-Generalsekretär Abg.z.Nr Kurt Egger.

Miteinander muss im Vordergrund stehen

„Gerade in Krisenzeiten und großen Herausforderungen muss das Miteinander im Vordergrund stehen. Klassenkampf und Spaltung können nicht die Antwort auf schlechte Wahlergebnisse sein. Wir sind alle besser beraten, uns gemeinsam den Herausforderungen zu stellen und Österreich nach vorne zu bringen“, so Kurt Egger abschließend.

