FPÖ – Kassegger: „Ministerin Gewesslers OMV-Teilverstaatlichungsplan fehlt jegliche Strategie und ist daher fahrlässig!“

Viele offene Fragen zeigen Fortsetzung der energiepolitischen Geisterfahrt der grünen Ministerin auf

Wien (OTS) - Scharfe Kritik übte heute FPÖ-Energie- und Wirtschaftssprecher NAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger an den Plänen der grünen Energieministerin Gewessler, die Gassparte der OMV zu verstaatlichen. „Allein schon ohne regierungsinterne Abstimmung und vor allem ohne gesamtheitliche Strategie mit dieser Idee an die Öffentlichkeit zu gehen ist grob fahrlässig. Ministerin Gewessler setzt damit ihre energiepolitische Geisterfahrt fort. Immerhin handelt es sich bei der OMV um das größte börsennotierte Unternehmen mit staatlicher Beteiligung“, so Kassegger.

So würden nämlich viele entscheidende Fragen offen bleiben: „Was passiert mit dem Gesamtunternehmen, wenn die Gashandelstochter OGMT herausgelöst wird? Die OMV ist selbst in der Gasförderung tätig, wer übernimmt also dann den Handel? Antworten darauf sind essentiell, die grüne Ministerin bleibt sie aber mit diesem Schnellschuss schuldig. Das ist unverantwortlich gegenüber den österreichischen Steuerzahlern und auch gegenüber den wohl hunderten Mitarbeitern, die davon betroffen sind.“ Man könne nicht einfach einen produzierenden Betrieb dazu verpflichten, einfach den Vertrieb seiner Erzeugnisse über eine andere Firma abzuwickeln.

Im Vordergrund aller Überlegungen im energiepolitischen Bereich müsse generell die Versorgungssicherheit und Leistbarkeit für die Bürger stehen. „Die Explosion der Energiepreise, der Schwarz-Grün tatenlos zusieht und sogar noch befeuert, belastet unsere heimische Wirtschaft und zerstört den hart erarbeiteten Wohlstand der Menschen. Für Entlastung und leistbare Energie zu sorgen, ist daher Kernaufgabe der Politik in Zeiten wie diesen – und nicht unausgegorene Schnellschüsse zu setzen!“, erklärte NAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger.

