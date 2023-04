Vizebürgermeister Wiederkehr: Internationales Bildungsfestival in Wien geplant

Wien (OTS) - Durch Projekte zur Förderung der Innovation im Schulwesen kann ein wichtiger Beitrag zur Stärkung und Weiterentwicklung der Wiener Schulen geleistet werden. Daher plant die Stadt Wien die aktive Zusammenarbeit mit dem durch das seit 2016 in Wien ansässige und europaweit tätige Innovation in Politics Institute kürzlich gegründeten „Hub for Education Innovation Vienna“ bei der Umsetzung eines Festivals für Bildungsinnovation, das im Herbst erstmals in Wien stattfinden soll.

„Wir müssen das gesamte Thema Bildung neu und aus verschiedenen Blickwinkeln denken, denn was in Bildungseinrichtungen aktuell gelehrt wird, bildet nicht immer die Lebensrealität der Menschen ab. Daher freue ich mich auf eine aktive Zusammenarbeit mit dem „Hub for Education Innovation Vienna“, der uns mit seiner internationalen Expertise helfen wird, unsere hoch gesteckten Ziele in der Bildung zu erreichen!“

Ein wesentlicher Aspekt ist laut Wiederkehr, internationale Best Practices und erfolgreiche Projekte in das hiesige Bildungssystem einfließen zu lassen: „Es gibt sowohl in Österreich, als auch im Ausland sehr viele vielversprechende Initiativen und Projekte, die es absolut wert sind, genauer betrachtet zu werden. Hier erhoffe ich mir durch die Zusammenarbeit mit dem „Hub for Education Innovation Vienna“ einen Schub an neuen Ansätzen und Innovationen, die wir auf Machbarkeit prüfen und im Idealfall nach und nach ins Wiener Bildungssystem einfließen lassen wollen!“, so Wiederkehr.

Eine durch die Stadt Wien unterstützte und geförderte Veranstaltung soll diese Ansätze öffentlich darstellen. Im Rahmen des Festivals sollen sich Pädagoginnen und Pädagogen, die Leitungen von Bildungseinrichtungen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, private Bildungsinitiativen, Behörden und öffentlichen Einrichtungen kennenlernen und vernetzen. Gefördert werden dabei der praxisnahe Austausch zu erfolgreichen Bildungsinnovationen aus Österreich und ganz Europa.

„Wir planen daher dieses Event, das sich voll und ganz dem Thema Bildungsinnovation verschrieben hat, zu unterstützen. Wir wollen darstellen, wie der Status Quo ist, wie es andere Regionen und Länder machen, und wie wir die Wiener Bildung fit für die Zukunft machen können!“, so der Wiener Vizebürgermeister abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, MA

Tel: 01-4000/83203

E-Mail: manfred.kling @ wien.gv.at