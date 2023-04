PULS 24 Sondersendung zu FPÖ und SPÖ am 1. Mai ab 9 Uhr

Wien (OTS) - Der „Kampf um die SPÖ“ setzt sich auch am 1. Mai fort – die Kandidat:innen um den SPÖ-Vorsitz nutzen den Tag nicht für einen geeinten Auftritt, sondern absolvieren jeweils eigene Aufmärsche und schwingen separate Reden. Die PULS 24 Reporter begleiten Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei seinen Events im Burgenland und sind selbstverständlich auch am Wiener Rathausplatz dabei, um die Reden von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Bürgermeister Michael Ludwig zu übertragen. Auch über die Auftritte von Andreas Babler in Krems, Traiskirchen und Gerasdorf wird PULS 24 berichten.

Doch auch die FPÖ nutzt die Chance für eine 1. Mai Kundgebung, Herbert Kickl und Manfred Haimbuchner sprechen ab 10:30 Uhr am Urfahraner Jahrmarkt – PULS 24 berichtet live aus Linz.

Moderator Daniel Retschitzegger führt durch die fünfstündige Sondersendung, Einordnungen und Analysen liefern Colette Schmidt und Katharina Mittelstaedt von der Tageszeitung „Der Standard“, PULS 24 Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner, der Politikberater Peter Plaikner sowie Simon Rosner, Innenpolitik-Ressortleiter bei der Wiener Zeitung.

Die PULS 24 Sondersendung zum 1. Mai am Montag, 1. Mai, LIVE ab 09:00 Uhr auf PULS 24 & ZAPPN

