Das KinderKunstLabor lädt zum Pressegespräch

Das international einzigartige Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst, das Kinder als Kulturbürger:innen in sein Zentrum stellt, lädt zum Pressegespräch.

St. Pölten (OTS) - Vorgestellt werden die künstlerische Leiterin Mona Jas mit ihrer Weiterentwicklung des künstlerisch-inhaltlichen Konzeptes sowie die künstlerischen Produktionen in ihrer Verzahnung mit den Mitgestaltungsgremien.

Mit dem KinderKunstLabor eröffnet 2024 in St. Pölten ein Ausstellungshaus, Labor und Experimentierfeld für zeitgenössische Kunst, das Kinder in ihrem Recht auf Teilhabe an Kunst und Kultur bestärkt. Im direkten Dialog mit Künstler:innen und dem Kunstfeld öffnet das KinderKunstLabor in Zeiten radikaler Umbrüche einen künstlerischen Raum für die Anliegen und Bedürfnisse der jungen Generation.

Bei diesem Pressegespräch möchten wir Ihnen die künstlerische Leiterin Mona Jas vorstellen. Sie ist als Künstlerin, Wissenschaftlerin und Hochschullehrende tätig und forscht im Bereich Kuratieren und Vermitteln zeitgenössischer Kunst zwischen Theorie und Praxis. Seit 2021 ist Mona Jas künstlerische Leiterin des KinderKunstLabor und wird dessen Aktivitäten und Projekte sowie die inhaltlichen Ansprüche und Zielsetzungen darstellen.

Schon bevor sich die Türen des Neubaus im Altoonapark in St. Pölten im Juni 2024 öffnen, manifestiert sich das Universum rund um die Sphäre des KinderKunstLabor in Form von Prozessen der Co-Creation. Wir möchten Sie gerne einladen, um Ihnen einen ersten Einblick in künstlerische Produktionen zu geben, die bereits jetzt den Weg zur Eröffnung gestalten und das Haus formen.





Wir freuen uns, Sie bei unserem Pressegespräch in lockerer Atmosphäre am

Mittwoch, 10. Mai 2023, 10.00 Uhr,

Festspielhaus St.Pölten (Kleiner Saal)

begrüßen zu dürfen.

Wenn Sie an diesem Termin teilnehmen möchten, bitten wir Sie um eine kurze Rückmeldung an: isabella.khom@kinderkunstlabor.at

Können Sie nicht in persona teilnehmen, schicken wir Ihnen auf Anfrage gerne einen Link zum Livestream des Pressegesprächs zu.

Pressegespräch

Datum: 10.05.2023, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Stadtsaal St. Pölten, Kleiner Saal

Völklplatz 1, 3100 St. Pölten, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

isabella.khom @ kinderkunstlabor.at