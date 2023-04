Stellantis bei Umsetzung ambitionierter sozialer und ökologischer Ziele auf gutem Weg

Fokus auf Umsetzung des Netto-Null-CO2-Emissionsziel bis 2038 gemäß des Strstegieplans DareForward 2030

Wir sind uns unserer Rolle und Verantwortung im Hinblick auf die sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Welt bewusst. Dazu gehört auch die Nutzung innovativer Lösungen, um die Freiheit der Mobilität für alle zu bewahren. Dank unserer ganzheitlichen 360°-Strategie, die alle Stakeholder berücksichtigt, haben wir bei der Umsetzung unseres ambitionierten Netto-Null-CO2-Emissionsziels bis 2038 große Fortschritte erzielt. So tragen wir zum Schutz des Planeten bei – und schützen gleichzeitig unser Unternehmen. Stellantis CEO Carlos Tavares

Wien (OTS) -

Senkung der Treibhausgas-Emissionen in allen Bereichen im Sinne des Strategieplans Dare Forward 2030 mit ambitioniertem Netto-Null-CO2-Emissionsziel bis 2038

Personalstrategie in Zusammenarbeit mit Sozialpartnern im Sinne der Transformation zu nachhaltigem Technologie- und Mobilitätsunternehmen

Ganzheitliche, 360°-Stakeholder-Strategie für saubere, sichere und bezahlbare Mobilität

Stellantis hat heute seinen zweiten CSR-Bericht (Corporate Social Responsibility-Bericht)zum Engagement im Bereich sozialer Verantwortung veröffentlicht. Darin bestätigt das Unternehmen seine klare Fokussierung auf soziale und ökologische Ziele.

Unsere CSR-Initiativen sind vollumfänglich in unserem langfristigen Strategieplan Dare Forward 2030 enthalten. Die wichtigsten CSR-Initiativen des Jahres 2022 waren folgende:

Ausarbeitung des Klimaberichts (siehe Kapitel 2), der die ganzheitliche Dekarbonisierungsstrategie des Unternehmens erläutert und belegt, dass Stellantis bei der Umsetzung seines Netto-Null-CO2-Emissionsziels bis 2038 in allen Bereichen auf einem guten Weg ist, wobei die verbleibenden Emissionen (im einstelligen Prozentbereich) kompensiert werden sollen. 2022 erzielte Stellantis in Scope 1 und 2 eine elfprozentige Senkung seines CO2-Fußabdrucks in der Fertigung im Vergleich zu 2021. Gleichzeitig bekräftigt Stellantis seinen Fokus auf die Umsetzung seiner Scope 3-Dekarbonisierungsstrategie für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen durch Elektrifizierung seiner Fahrzeuge, durch Berücksichtigung von Treibhausgasemissionen als Kriterium bei der Auswahl von Zulieferern besonders emissionsintensiver Materialien und durch eine rigorose 360°-Strategie zur Verwirklichung der Circular Economy.

Veröffentlichung und unternehmensweite Umsetzung verschiedener weltweiter Richtlinien , u. a. der Umwelt- und Energierichtlinie, der Menschenrechtsrichtlinie und der weltweiten Leitlinien für verantwortungsbewussten Einkauf.

, u. a. der Umwelt- und Energierichtlinie, der Menschenrechtsrichtlinie und der weltweiten Leitlinien für verantwortungsbewussten Einkauf. Transformation in ein nachhaltiges Technologie- und Mobilitätsunternehmen zum Wohl der Menschen mit Umschulungs- und Weiterbildungsinitiativen sowie einem starken Fokus auf Diversität und Inklusion, wobei Frauen bereits 27% der Führungspositionen innehaben. Bis 2025 sollen es 30% sein.

mit Umschulungs- und Weiterbildungsinitiativen sowie einem starken Fokus auf Diversität und Inklusion, wobei Frauen bereits 27% der Führungspositionen innehaben. Bis 2025 sollen es 30% sein. Unterstützung durch die Stellantis Foundation für erstklassige und gemeinnützige Organisationen, die Menschen den Zugang zu Bildung ermöglichen und diesen damit bessere Chancen eröffnen.

Darüber hinaus rief Stellantis das Freedom of Mobility Forum ins Leben, moderiert von Wavestone als neutralem Dritten. Diese internationale Zusammenkunft leidenschaftlicher Problemlöser verpflichtet sich zu faktenbasierten Diskussionen, stellt den Status quo in Frage und erweitert Perspektiven. Ziel ist es, Antworten zur Frage zu generieren, wie am besten eine sichere, bezahlbare und nachhaltige Mobilität für eine Gesellschaft ermöglicht werden kann, die sich mit den Auswirkungen der globalen Erwärmung konfrontiert sieht.

Im CSR-Bericht 2022 beschreibt Stellantis seine Visionen, Ziele, Risiken und Chancen auf den Gebieten Governance, Richtlinien, Organisation, Hauptinitiativen und Ergebnisse, ausgerichtet an den sechs Säulen der unternehmenseigenen CSR-Richtlinie mit ihren 22 Themenbereichen. Zu jedem dieser CSR-Themen veröffentlichte Stellantis transparente Ergebnisse für die Jahre 2022 und 2021, bezogen auf Schlüsselkennzahlen zu seinen kurz-, mittel- und langfristigen Zielen. Die sechs zentralen Fokusbereiche sind:

Wirksame Maßnahmen gegen den Klimawande

Vorantreiben der Unternehmenstransformation durch Personalentwicklung

Ausrichtung auf die gewandelten Mobilitätserwartungen aufseiten der Kundinnen und Kunden

Förderung einer ethischen Unternehmenskultur, die Verstöße gegen ethische Prinzipien nicht zuläss

Schutz und verantwortungsbewusste Nutzung natürlicher Ressourcen

Schutz der Menschenrechte und Förderung einer ausgewogenen wirtschaftlichen Entwicklung in den verschiedenen Regionen

Im Lauf des Jahres 2022 finalisierte Stellantis nach der Konzerngründung im Januar 2021 seine Datenkonsolidierung und führte seine Bemühungen um Ausrichtung seiner Geschäftstätigkeit an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung fort.

