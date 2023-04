22. Bezirk: Erzherzog-Karl-Straße - Straßenbauarbeiten zwischen Adelheid-Popp-Gasse und Vernholzgasse

Verbesserung der Anbindung für Radfahrende zwischen S-Bahn-Station und Stadlauer Straße

Wien (OTS) - Um die Anbindung von der Stadlauer Straße zur S-Bahn-Station Erzherzog-Karl-Straße für Radfahrende zu verbessern beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 2. Mai 2023, mit Straßenumbauarbeiten von Fahrbahn und Gehsteig der Erzherzog-Karl-Straße zwischen Adelheid-Popp-Gasse und Vernholzgasse in stadteinwärtiger Fahrtrichtung im 22. Bezirk.

Details

Um einen etwa 150 Meter langen und bis zu 3,25 Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweg in der Erzherzog-Karl-Straße zwischen Stadlauer Straße und der bestehenden Unterführung für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen bei der S-Bahn-Station Erzherzog-Karl-Straße (Vernholzgasse) in Fahrtrichtung stadteinwärts errichten zu können, muss der Fahrbahnteiler in der Erzherzog-Karl-Straße im Stauraumbereich vor der Stadlauer Straße entsprechend umgebaut werden. Ebenso wird eine Gehsteigvorziehung am Kreuzungsplateau Erzherzog-Karl-Straße/Stadlauer Straße errichtet. Gleichzeitig wird die Fahrbahn im Projektbereich aufgrund von Zeitschäden saniert. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Autobushaltestelle „Erzherzog-Karl-Straße“ um einige Meter in Richtung S-Bahn-Station verlegt.

Verkehrsmaßnahmen

Grundsätzlich erfolgen die Bauarbeiten in der Erzherzog-Karl-Straße unter Aufrechterhaltung von mindestens einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Der Geradeaus- und Rechtsabbiegefahrstreifen wird für drei Nächte gesperrt, wobei das Rechtsabbiegen in die Stadlauer Straße möglich ist. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Erzherzog-Karl-Straße zwischen Adelheid-Popp-Gasse und Vernholzgasse

Baubeginn: 2. Mai 2023

Geplantes Bauende: 27. Mai 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

