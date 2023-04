FPÖ – Schnedlitz: Wasserstoffgipfel bestätigt Untätigkeit dieser Bundesregierung

Ein „Show-Gipfel“ nach dem anderen bringt Österreich nicht nach vorne

Wien (OTS) - „Der heutige Wasserstoffgipfel im Bundeskanzleramt war nicht mehr als eine Wasserstandsmeldung dieser Bundesregierung. Seit Mitte des Vorjahres ist die Wasserstoffstrategie, die bereits von Ex-FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer in ihren wesentlichen Zügen ausgearbeitet wurde, in Kraft. Heute haben der ÖVP-Kanzler und seine grüne Klimaministerin im Rahmen ihres ‚Show-Gipfels‘ eigentlich eingestanden, dass sie seit dem Beschluss der Wasserstoffstrategie eigentlich keinen Finger gerührt haben“, kritisierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz den Wasserstoffgipfel ohne jeglichen Inhalt im Bundeskanzleramt.



Diese Regierung handelt offenbar nach dem Motto „Nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht“. Als Beweise dafür erinnerte Schnedlitz an die unzähligen Anti-Teuerungs- und Energie-Gipfel, die ebenfalls keinerlei Verbesserung für das Land und seine Bürger gebracht hätten. „Der einzige Gipfel, mit dem Nehammer und seine Regierungsmannschaft den Österreichern wirklich helfen würden, wäre ein ‚Rücktrittsgipfel‘ samt Neuwahlantrag im Parlament“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz abschließend.

