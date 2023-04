Festkonzert Wiener Jugendsingen im Rathaus

Neuer Teilnahme-Rekord mit 2.000 Sänger*innen beim 25. Wiener Jugendsingen

Wien (OTS/RK) - „Die positive Wirkung von Musik ist unbestritten. Sie entspannt, regt an, hilft Gefühle auszudrücken, fördert die Konzentration und soziale Kompetenzen, verbindet Menschen und Kulturen miteinander, schafft Solidarität und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Daher freut es mich ganz besonders, dass wir in Wien, einer der Welthauptstädte für Musik, so viele junge Menschen für das Singen begeistern können. Mein großer Dank gilt allen Musikbegeisterten für ihre wertvolle und nachhaltige musikpädagogische Arbeit in und außerhalb der Schulen“, sagt Heinrich Bildungsdirektor Himmer beim Festkonzert.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr ergänzt: „Wien kann auf eine sehr lange Musiktradition zurückschauen. Gerade deshalb freut es mich ungemein, dass diese Tradition auch in den Wiener Schulen hochgehalten und tagtäglich gelebt wird. Das Festkonzert von über 1.000 Schülerinnen und Schülern sowie deren Lehrkräften im Festsaal des Wiener Rathauses ist nicht nur für die Musizierenden selbst ein absolutes Highlight, es ist auch ein Zeichen der Wertigkeit, die das Singen und Musizieren in dieser Stadt genießt!“

In Wien präsentierten sich 2.000 Sängerinnen und Sänger in einem zweitägigen Singfest Mitte April im MuTh dem Publikum. Insgesamt sind 63 schulische und außerschulische Chöre, davon 28 Volksschulchöre, aufgetreten und haben sich der hochkarätigen Jury gestellt. Den Abschluss bildete das Festkonzert mit rund 1.000 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften im wunderschönen Ambiente des Festsaals im Wiener Rathaus. Im Rahmen des Festkonzerts wurden die Urkunden verliehen und die nominierten Chöre bekanntgegeben, die Wien beim Bundesjugendsingen von 26. bis 29. Juni in Klagenfurt vertreten werden.

„Bei diesem Bewerb erleben wir, wie junge Menschen ihre Talente und Leidenschaften bewegend zum Ausdruck bringen. Je mehr Möglichkeiten sie dafür haben, umso besser. Es freut mich sehr, dass so viele junge Menschen teilgenommen haben und wir die Gewinner-Chöre ins Bundesfinale begleiten und ihnen hier auch nochmal fest die Daumen drücken werden“, freut sich Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA.

Diese vier Wiener Chöre nehmen am Bundesjugendsingen 2023 in Klagenfurt teil:

klassen.chorus.h12.7c“ der AHS Hegelgasse, 1010, mit Chorleiter Johannes Hötzinger

„BogaVox24“ des BRG Boerhaavegasse, 1030, mit Chorleiterin Beate Länger-Oelz und Chorleiter Ulrich Permanschlager

„Royal Voices“ – außerschulischer Chor mit Chorleiterin Theresa Hemedinger

„Take Nine“ der KPH Strebersdorf, 1210, mit Chorleiter Martin Kettner

Das Österreichische Jugendsingen ist europaweit die größte Chorveranstaltung für Kinder und Jugendliche und findet alle drei Jahre statt. Im Vorfeld erfolgen die Landesjugendsingen in allen Bundesländern. Im Mittelpunkt steht dabei die Freude am gemeinsamen Singen.

Das Wiener Jugendsingen wird von WIENXTRA in enger Kooperation mit der Bildungsdirektion Wien und der Stadt Wien organisiert.

