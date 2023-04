NEOS fordern Reform der Lehrausbildung

Shetty: „Um die aktuelle Personalnot zu meistern, müssen wir auch dem Lehrlingsmangel entschieden entgegentreten und die Lehre endlich ins 21. Jahrhundert holen.“

Wien (OTS) - „Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, eine starke Stimme für alle zu sein, die lernen wollen – egal, ob auf der Schulbank oder der Werkbank. Österreich braucht derzeit jede qualifizierte Arbeitskraft, denn wir sind das Land der Personalnot“, sagte NEOS-Jugend- und Lehrlingssprecher Yannick Shetty heute bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Unternehmer Gert Kunze (Café Eiles). „Und diese Personalnot ist auch ein Resultat des Lehrlingsmangels, der von der Regierung viel zu lange ignoriert wurde.“

Dass aktuell fast 10.000 Lehrstellen mehr offen sind, als es Bewerber:innen gibt, während die Zahl der Lehrbetriebe kontinuierlich zurückgeht, liege vor allem daran, dass die Lehre nicht attraktiv genug sei, betonte Gert Kunze: „Ich habe immer gern Lehrlinge ausgebildet, aber es gibt einfach zu viel Bürokratie, zu viel verstaubte Vorschriften und zu wenig Anreize – sowohl für junge Menschen als auch für Ausbildungsbetriebe.“

NEOS fordern daher eine Modernisierung der Ausbildungsordnungen, weniger bürokratische Hürden und einen Lehrlingsbonus, um kleine und mittlere Betriebe zu entlasten, die Lehrlinge ausbilden. Zudem brauche es eine „duale Oberstufe aus einem Guss“ statt der bisherigen Dreiteilung auf polytechnische Schule, Berufsschule und Berufsreifeprüfung, so Shetty: „Denn egal, ob sie eines Tages Master oder Meister werden – unsere Jugendlichen haben die beste schulische Bildung verdient.“

NEOS-Aktionstag zum 1. Mai: „Meistern wir gemeinsam“

Mit einem Aktionstag am 1. Mai wollen NEOS das Thema noch stärker in den Fokus rücken. Unter dem Motto „Meistern wir gemeinsam“ gibt es ab 10:30 Uhr einen Infostand vor der Votivkirche. Shetty: „Der 1. Mai war für uns NEOS immer der ,Tag der Bildung‘, denn gute Bildung kommt vor guter Arbeit. Mit Blick auf die Personalnot machen wir heuer erstmals den ,Tag der Ausbildung‘ draus und stellen die Lehre in den Mittelpunkt.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)