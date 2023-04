Vom Aspiranten zum Inspektor: 90 Polizeibedienstete feiern Ausmusterung in Wien

Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl gratulierten am 28. April 2023 20 Polizistinnen und 70 Polizisten in Wien zum Abschluss ihrer Grundausbildung.

Wien (OTS) - „Die Wiener Polizei wird täglich vor neue Herausforderungen gestellt, die unsere Polizistinnen und Polizisten bewältigen müssen – dabei werden Sie sich immer auf den Zusammenhalt und die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen verlassen können. Sie tragen viel Verantwortung für die Sicherheit der Menschen und erhalten dabei den wertvollen und hohen Sicherheitsstandard im Land“, sagte Innenminister Gerhard Karner bei der Ausmusterung von 90 Polizeibediensteten am 28. April 2023 im Wiener Belvedere.

20 Polizistinnen und 70 Polizisten aus fünf Lehrgängen feierten unter Anwesenheit des Innenministers und des Wiener Landespolizeipräsidenten Gerhard Pürstl den erfolgreichen Abschluss ihrer zweijährigen Grundausbildung und den Übergang in den langersehnten Dienst bei der Landespolizeidirektion Wien.

„Ich freue mich, Sie bei der großen Polizeifamilie begrüßen zu dürfen. Sie konnten sich in der Grundausbildung viel Wissen und Grundlagen für den herausfordernden Dienst aneignen. Jetzt ist es so weit und sie dürfen dieses Wissen zur Anwendung bringen“, gratulierte der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl den Polizistinnen und Polizisten, die im September 2021 ihre Ausbildung begonnen haben.

Bis Ende 2023 werden sechs weitere Grundausbildungslehrgänge ihre Ausbildung im Bildungszentrum Wien abschließen. Derzeit werden 180 Aspirantinnen und 426 Aspiranten im Bildungszentrum der Sicherheitsakademie Wien unterrichtet und auf ihren zukünftigen Dienst vorbereitet.

Ausbildungsinhalte der angehenden Polizistinnen und Polizisten

Aspirantinnen und Aspiranten erlangen bereits in ihrer Ausbildungsphase einen praktischen Einblick in den Polizeialltag. Die Grundausbildung umfasst neben der theoretischen Lehre, in der rechtliches, einsatztaktisches und technisches Basiswissen unterrichtet wird, auch zwei Berufspraktika im Ausmaß von drei und vier Monaten.

Das erste Praktikum dient dem Kennenlernen des Dienstbetriebs und im zweiten Praktikum, das am Ende der Grundausbildung zu absolvieren ist, werden die Polizeischülerinnen und Polizeischüler kontinuierlich in den Dienstbetrieb ihrer Polizeiinspektion eingeführt.

Fotos

Unter folgendem Link können Fotos der Veranstaltung heruntergeladen werden:

https://bildarchiv.myds.me/photo/share/eZWYuclo





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at