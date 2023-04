FPÖ verhindert Ramadan-Deko in Favoriten

Freiheitlicher Antrag in der Sitzung der Bezirksvertretung mehrheitlich angenommen

Wien (OTS) - Die Migrantenpartei SÖZ hatte vor wenigen Wochen gefordert, dass die Stadt Wien die Straßen im Bezirk Favoriten im Fastenmonat Ramadan angemessen schmücken soll. Ein FPÖ-Antrag betreffend „NEIN zur Ramadan-Deko auf den Straßen von Favoriten“ wurde jetzt in der Sitzung des Bezirksvertretung mehrheitlich angenommen.

„Diese unfassbare Provokation ist aufs Schärfste abzulehnen. Österreich – und damit auch Favoriten – ist ein christlich geprägtes Land, in dem Religionsfreiheit einen großen Stellenwert hat. Dieser darf aber von manchen Gruppierungen nicht missbraucht werden. Eine Ramadan-Beleuchtung hat in Favoriten definitiv nichts verloren. Dieser rotzfrechen Forderung wurde Dank der FPÖ ein Riegel vorgeschoben“, so der Bezirksobmann der FPÖ Favoriten, LAbg. Stefan Berger und der Klubobmann der FPÖ in Favoriten, Christian Schuch.

