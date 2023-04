Gerber zum Tag der Arbeitgeber: Unternehmen müssen als Garanten für Lebensqualität und Wohlstand stärker in den Fokus!

Forderung nach Stärkung der Berufsausbildung und Verbesserung der Arbeitskräftesituation

Innsbruck (OTS) - Wirtschaftslandesrat Mario Gerber erinnert vor dem Tag der Arbeitgeber am 30. April an die Schlüsselfunktion der heimischen Wirtschaft bei der Sicherung von Lebensqualität und Schaffung von Wohlstand. „Besonders in diesen finanziell für die Bevölkerung herausfordernden Zeiten richtet sich das Augenmerk auf die privaten Haushalte und deren bestmögliche Entlastung. Das ist auch richtig so, darf aber nicht dazu führen, die Bedürfnisse der Unternehmen aus dem Blick zu verlieren“, so Gerber.

Denn gerade ein verlässlich laufender Wirtschaftsmotor sei die einzige Garantie dafür, die finanziellen Spielräume für alle Menschen in diesem Land wieder zu vergrößern. „Dazu braucht es eine kluge Standortstrategie, weniger Bürokratie und vor allem den Blick auf die Zukunft des Arbeitsmarktes. Gerade was den Nachwuchs betrifft, müssen wir auf allen Ebenen alle Möglichkeiten ausschöpfen“, so Gerber. Denn gut ausgebildete Fachkräfte seien einerseits bereits jetzt Mangelware, nehmen andererseits später auch die wichtige Rolle der Ausbilder für die kommenden Generationen in den Betrieben ein. „Daher müssen wir alles daran setzen, die duale Ausbildung als absolutes Stärkefeld Österreichs noch intensiver zu nützen“, betont Gerber. Als Beispiel dafür nennt der Wirtschaftslandesrat die Forderung nach Entfall der Kurskosten und Gebühren für Meister- und Befähigungsprüfungen. „Dieser Schritt, der auch von Bundeskanzler Karl Nehammer verfolgt wird, würde nicht nur mittelfristig unternehmensfördernd wirken, sondern unseren internationalen Top-Standard in Sachen Berufsausbildung nachhaltig absichern“, ist Gerber überzeugt.

