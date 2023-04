20. Bezirk: Bilder-Ausstellung „Etüde für Hände“ ab 3.5.

Wien (OTS/RK) - Die aus Bulgarien stammende Künstlerin Gergana Popova übersiedelte 1996 nach Wien. Seit rund 20 Jahren lebt und arbeitet die Kreative in der Brigittenau. In einer Schau mit dem Motto „Etüde für Hände“ zeigt Popova im Sitzungssaal im 2. Stock im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) ihr Schaffen. Etwa 40 farbkräftige Bilder in Mischtechnik auf Papier (Gelstift, Buntstift, Filzstift, u.a.) in den Formaten A 4 und A 3 sind in der Ausstellung zu sehen. Es handelt sich dabei um Originale und um Kunstdrucke in limitierter Auflage mit vielerlei Motiven. Die frei zugängliche Vernissage am Mittwoch, 3. Mai, beginnt um 19.00 Uhr. Anschließend können Popovas Werke am Donnerstag, 4. Mai, von 10.00 bis 18.00 Uhr, und am Freitag, 5. Mai, von 10.00 bis 16.00 Uhr, unentgeltlich betrachtet werden.

Ein Ankauf der Bilder ist möglich. Am Eröffnungsabend wird ein feines Musik-Programm geboten: Gergana Popova singt Lieder von Michel Legrand und ihr Begleiter auf dem Piano ist Maximilian Tschida. Der Bezirk unterstützt die Ausstellung. Informationen über sonstige Kultur-Angebote im Amtsgebäude am Brigittaplatz: Telefon 4000/20 115 (Bezirksvorstehung Brigittenau) und E-Mail post@bv20.wien.gv.at.

Künstlerin Gergana Popova: https://gergana-popova.jimdosite.com/

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

